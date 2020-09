Timothy Castagne "est taillé pour la Premier League" : débuts de rêve pour le Diable !

Quels débuts pour Timothy Castagne ! Le Diable Rouge, fraîchement transféré à Leicester City, a inscrit un but pour son premier match. Brendan Rodgers ne tarissait pas d'éloges sur son nouveau joueur.

Trois Belges au coup d'envoi à Leicester City ce dimanche, et l'un d'entre eux buteur : Timothy Castagne a aidé les Foxes à lancer parfaitement leur saison contre West Bromwich Albion (0-3), qui plus est sur un assist de son compatriote Dennis Praet, également titulaire !

Brendan Rodgers, l'entraîneur de Leicester, était élogieux après la rencontre : "Pour un premier match en Premier League, jouer et défendre à ce niveau, c'était brillant", se réjouit-il au micro de la BBC. "Si vous connaissez Timothy, et je le suis depuis plusieurs années, vous connaissez ses qualités athlétiques, le fait qu'il veuille marquer et aller de l'avant, mais il sait aussi défendre. C'est un transfert génial pour nous. Il est taillé pour la Premier League".