À la loupe : la performance de Leander Dendoncker face à Sheffield

Titulaire face à Sheffield United pour la première journée de Premier League, Leander Dendoncker a lancé sa saison avec Wolverhampton. Retour sur sa performance.

Hier, en fin d'après-midi, Wolverhampton qa parfaitement lancé sa saison 2020/2021 face à Sheffield United en l'emportant face aux Blades sur le score de 0-2 à l'extérieur. Titulaire au coup d'envoi, Leander Dendoncker a disputé l'intégralité de la rencontre dans l'entre-jeu. Gros plan sur la prestation de l'ancien joueur d'Anderlecht.

Moutinho en sentinelle, Dendoncker un cran plus haut

Sur le papier, le Diable Rouge était aligné aux côtés de Joao Moutinho dans un double pivot au coeur d'un système organisé en 3-4-3. Sur le terrain, il a évolué plus haut que son compatriote portugais, légèrement excentré sur la droite, assez proche d'Adama Traoré. Tandis que l'ancien joueur de l'AS Monaco décrochait régulièrement et redescendait assez bas sur le terrain pour recevoir le ballon et organiser le jeu, l'ancien Mauve jouissait quant à lui d'une certaine liberté pour se projeter vers l'avant.

Meilleur sans ballon qu'avec ?

Là où le milieu de terrain de 25 ans a été le plus intéressant c'est dans son jeu sans ballon. En effet, ses déplacements ont été intelligents et efficaces. Sur le plan offensif, dans un match où les Wolves ont surtout opéré en contre-attaques, ce sont principalement ses appels de balles vers l'avant et ses courses dans les espaces libres en transition offensive qui se sont avérés utiles. Dès la troisième minute de jeu, il est parvenu à déborder sur la droite de la surface de réparation et à adresser un centre à Raul Jimenez qui a pu contrôler et enchaîner d'une reprise de volée sous la transversale, détournée en corner par le gardien.

Sur le plan défensif, il a été sobre mais efficace, sans pour autant récupérer énormément de ballons. Appliqué tactiquement, il s'est régulièrement replacé, souvent par des petits ajustements de seulement quelques mètres, afin de fermer les lignes de passes qui s'offraient potentiellement à l'adversaire et de maintenir le bloc défensif compacte. Il s'est également distingué par sa capacité à bien cadrer le porteur de balle et à le forcer à jouer en retrait, ce qui a parfois empêché Sheffield d'avancer sur le terrain. Grâce à son sens de l'anticipation, l'international belge est souvent venu marquer le joueur libre, avant que ses coéquipiers ne lui transmettent le ballon, privant ainsi ces derniers de solutions. Autrement, le joueur formé au RSCA a performé dans le jeu aérien avec 100% de réussite dans les duels (6/6). Face à une équipe physique comme Sheffield, il s'agissait d'un point important.

En revanche, là où le numéro 32 a moins brillé, c'est dans l'utilisation du ballon. Même s'il n'a pas beaucoup perdu la possession de celui-ci, il n'a pris que très peu de risques dans ses transmissions et a souvent joué en retrait, sans réellement apporter quelque chose au jeu de son équipe. De la même manière, il s'est contenté de jouer simple, en quelques touches de balles, et n'a jamais pris l'initiative de porter le ballon vers l'avant pour faire avancer le jeu. Enfin, il n'a que trop rarement combiné avec ses partenaires dans l'entre-jeu. Des caractéristiques sans doute relatives à son profil de joueur mais qu'il conviendra sûrement de faire évoluer s'il veut franchir un cap dans sa carrière.

Pour terminer, le natif de Passendale doit sans doute encore progresser dans la concentration. Pour preuve, à la 92ème minute de jeu, il n'a pas tenu son marquage sur un centre adverse venu de la droite, réceptionné ensuite par un attaquant des Blades qui est parvenu à cadrer sa reprise de la tête. Sans une intervention salvatrice de Romain Saïss sur sa ligne, Sheffield aurait pu revenir à un but des Wolves à quelques minutes du coup de sifflet final.

Appréciation générale :

Leander Dendoncker a décidément un profil atypique. Il fait partie de ces rares milieux de terrain qui peuvent briller sans toucher le ballon. En effet, il n'appartient pas à la classe des joueurs techniques, capables de prendre le jeu à leur compte, mais plutôt à celle des travailleurs de l'ombre. Sa plus grande force réside sans doute dans son apport sans ballon, grâce à ses courses et à sa rigueur tactique. Finalement, l'ancien Mauve est un milieu de terrain qui évolue peu au milieu du terrain mais qui se distingue plutôt par sa capacité à se rendre rapidement d'une surface à l'autre.