🎥 Talonnade et coup-franc direct: le numéro 10 inspire Thorgan Hazard

Thorgan Hazard a brillé pour sa première avec le numéro 10 du Borussia

Le Borussia Dortmund entamait officiellement sa saison lundi soir, en Coupe d'Allemagne. L'occasion pour Thogan Hazard d'étrenner, pour la première fois en match officiel, le numéro 10 qu'il a récupéré après le départ de Mario Götze, en fin de contrat et non prolongé.

Et le Diable Rouge qui, en l'absence de Raphael Guerreiro et de Nico Schulz, évoluait sur le flanc gauche n'a pas raté sa première: avec un but et un assist, il a même grandement contribué à la victoire tranquille du Borussia à Duisbourg (0-5).