Bale is back : Gareth Bale va retrouver "sa" Premier League après une saison de galère

La presse anglaise est sûre de son fait : Gareth Bale va revenir en Premier League. Et pas n'importe où, puisqu'il va retrouver "son" Tottenham.

C'est le Daily Mail qui l'annonce en Une : "Bale is back". Gareth Bale, sept ans après avoir quitté Tottenham pour le Real Madrid, devrait bel et bien revenir chez les Spurs, le deal ayant été finalisé ce mercredi soir et facilité par José Mourinho lui-même. À la clef pour Bale, un contrat à long terme pour un salaire d'environ 14 millions d'euros annuels. Aucun joueur ne devrait faire le chemin inverse et rejoindre Madrid dans le cadre du transfert.

Gareth Bale (31 ans) devrait signer un contrat de 5 ans et rejoindre Tottenham pour un peu moins de 30 millions d'euros. C'est 70 de moins, environ, que le montant total déboursé en 2013 pour attirer le Gallois à Madrid. Sous les couleurs du Real, Bale disputera 251 matchs, inscrivant 105 buts ; il remportera 4 Ligues des Champions, 2 Liga et une Copa Del Rey. Des chiffres qui donnent le tournis, gâchés par une dernière saison surtout marquée par son conflit avec Zinedine Zidane : entre les blessures et sa mise à l'écart, Bale disputera 20 matchs seulement (3 buts), soit moins de la moitié de la saison précédente (42 matchs, 14 buts en 2018-2019).

Le retour de Gareth Bale à Tottenham, voulu par José Mourinho qui estime que son équipe a désespérément besoin d'un renfort de ce calibre après le début de saison manqué (1-0 à Everton), est celui d'un enfant chéri : avec les Spurs, Bale, encore arrière gauche à Southampton, s'était mué en un ailier sensationnel, 2 fois PFA Player of the Year (2011, 2013) et auteur de 56 buts en 203 apparitions.