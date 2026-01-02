Bientôt dans les pas de Hayen, Vrancken ou Euvrard ? Cet autre ancien de Pro League devenu T1 prend son temps

Bientôt dans les pas de Hayen, Vrancken ou Euvrard ? Cet autre ancien de Pro League devenu T1 prend son temps

Passé par Genk, Gand, Charleroi ou encore l'Antwerp et Beveren, Jordan Remacle a disputé plus de 150 matchs en Jupiler Pro League. Il s'est aujourd'hui également reconverti en entraîneur et officie dans le club où il a terminé sa carrière de joueur, à La Calamine.

Ces dernières années, une nouvelle génération d'entraîneurs s'est révélée en Jupiler Pro League et plus généralement en Europe, avec bon nombre d'anciens joueurs du championnat ayant fini par prendre place sur un banc.

Chez nous, les exemples de Sébastien Pocognoli, récemment parti à Monaco après avoir remporté le titre avec l'Union, Nicky Hayen, Wouter Vrancken, Frédéric Vanderbiest, Vincent Euvrard, Stijn Stijnen, Gaëtan Englebert ou encore Hans Cornelis ne sont que quelques-uns parmi tant d'autres, et cette génération tend aussi à s'exporter dans les grands championnats pour réussir, à l'image de Pocognoli justement, mais aussi Vincent Kompany ou Philippe Clément.

Jordan Remacle a prolongé sur le banc de La Calamine

Parmi ces entraîneurs, plusieurs ont commencé leur reconversion tout en bas de l'échelle, dans les divisions amateurs, parfois dans le club où ils ont fini leur carrière de joueur. C'est notamment le cas de Jordan Remacle, T1 depuis mars 2025 et 26 matchs à La Calamine en D2 ACFF, le club où il a arrêté sa carrière de joueur en juillet 2023.

Dixièmes en D2 ACFF, les Calaminois ne sont qu'à quatre points du top 4, mais aussi à huit longueurs de la zone rouge. Tout peut donc basculer rapidement, mais ce qu'a montré La Calamine dans la série est prometteur, notamment sur le plan défensif, tandis que l'offensif a trop souvent fait défaut.


Et malgré ses plus de 150 matchs disputés en Jupiler Pro League, Jordan Remacle ne remontera pas dans l'élite tout de suite. Il a en effet prolongé son contrat à La Calamine et sera toujours l'entraîneur en place la saison prochaine. Il devra, par contre, composer sans son capitaine, Quentin Hubert, qui vient d'annoncer son départ au terme de la saison.

