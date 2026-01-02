Victoire provisoire pour la Pro League : le dénouement pour la saison prochaine n'arrivera pas tout de suite

Victoire provisoire pour la Pro League : le dénouement pour la saison prochaine n'arrivera pas tout de suite

À court terme, le CEPANI a donné raison à la Pro League dans son conflit avec DAZN, mais aucune solution à long terme n'a été trouvée. Pour cela, il faudra attendre le printemps.

Cette semaine, le CEPANI (Centre Belge d'Arbitrage et de Médiation) a donné raison à la Pro League dans son conflit avec DAZN. Cela signifie que le service de streaming doit continuer à diffuser les matchs du championnat, payer aux clubs leurs droits de diffusion et relancer les discussions avec les opérateurs télécoms afin de trouver un accord.

"Il est important de souligner que ces mesures de précaution, y compris les paiements provisionnels, n'affectent pas la position juridique de DAZN dans le litige en cours avec la Pro League", a déclaré Massimo D'Amario, CEO de DAZN Belgique.

Des avancées attendues au printemps

Les paiements sont assurés jusqu'à la fin de la saison, du moins. Sur le long terme, aucune solution concrète n'a encore été trouvée, puisque le CEPANI ne pouvait rendre qu'une décision provisoire en "temps de crise".

Pour obtenir une réponse définitive, il faudra attendre le printemps au plus tôt, puisque les trois juges chargés de trancher le litige n'ont pas encore été désignés.

Il reste à espérer qu'un accord sera trouvé pour le début de la saison 2026-2027. D'ici là, DAZN continuera à respecter ses engagements, mais il ne faudrait pas que le problème soit simplement repoussé de quelques mois.

