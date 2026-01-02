Le Barça prêt à casser la tirelire pour un attaquant à 100 millions

Le Barça prêt à casser la tirelire pour un attaquant à 100 millions
Robert Lewandowski se fait vieux et le Barça doit lui trouver un remplaçant. L'attaquant polonais devrait quitter le club à la fin de la saison.

Le Barça doit préparer l'après Robert Lewandowski. À 37 ans, l'attaquant polonais ne restera pas éternellement au sommet. Le club espagnol sait qu'il va devoir lui trouver un remplaçant.

Cette saison, Lewandowski a marqué 8 buts et donné 2 passes décisives en 18 matchs. Son contrat se termine à la fin de la saison, même s'il existe une option pour le prolonger d'une année.

Barcelone vise un joueur à 100 millions

Pour le remplacer, le club a pensé à Samu Aghehowa (21 ans), qui joue au FC Porto. Selon Ekrem Konur, le Barça aurait contacté le joueur, dont le contrat se termine en 2029.

Mais la concurrence est rude : Chelsea et Tottenham se seraient renseignés. Selon Konur, Porto veut toucher les 100 millions d'euros prévus dans sa clause de départ. Pour payer une telle somme, le Barça devra vendre quelques joueurs.

Aghehowa pourrait être une superbe recrue pour le club catalan. En 68 matchs avec Porto, l'Espagnol a marqué 43 fois.

