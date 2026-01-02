Ça se concrétise : Bruges proche d'exploser le record en vendant un joueur pour... 50 millions !

Courtisé par les plus grands clubs européens, Joel Ordoñez aurait exprimé son souhait de rejoindre Liverpool, également intéressé par ses services. Les Reds pourraient proposer près de... 50 millions d'euros au Club de Bruges !

Charles De Ketelaere, vendu à l'AC Milan pour 37,5 millions d'euros, ne devrait bientôt plus être le transfert sortant le plus cher de l'histoire de la Jupiler Pro League.

Le Club de Bruges, déjà auteur des trois plus grosses ventes du championnat belge avec De Ketelaere, Ardon Jashari (36 M€) et Igor Thiago (33 M€), pourrait franchir un nouveau cap dans les prochaines semaines en vendant un joueur pour près de… 50 millions d'euros.

Selon The Mirror, Liverpool serait prêt à débourser ce montant pour le défenseur central équatorien Joel Ordoñez. Suivi par de nombreux grands clubs européens, Ordoñez aurait exprimé sa préférence pour rejoindre Anfield Road, où un défenseur central est recherché depuis l'été.

Liverpool offrirait 50 millions pour Joel Ordoñez !

L'offre envisagée par Liverpool serait de 35 millions de livres sterling, soit 40 M€, avec des bonus pouvant atteindre 10 M€. Une proposition difficile à refuser pour un joueur estimé à 28 millions d'euros sur Transfermarkt.

Bruges, réputé pour être un club exigeant en affaires après les dossiers Ardon Jashari et… Joel Ordoñez, ne devrait cette fois pas faire la fine bouche devant une telle offre si elle se concrétise dans les prochains jours. Il s'agirait d'une somme record pour un joueur de Pro League, à l’instar de la vente imminente de Christos Tzolis, qui devrait rapporter un montant similaire.



