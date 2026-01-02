Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 02/01: Praet - Saibari
Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Praet - Saibari
Formé en Belgique mais méconnu chez nous, il est la nouvelle cible de l'Atlético de Madrid
Joueur décisif dans un PSV Eindhoven dominateur en Eredivisie, Ismaël Saibari pourrait s'offrir un transfert de premier plan. L'ancien du Racing Genk et d'Anderlecht est la nouvelle cible de l'Atlético de Madrid. (Lire la suite)
À 31 ans, Dennis Praet est à un tournant de sa carrière : les prochaines semaines seront décisives
En fin de contrat à l'Antwerp, Dennis Praet pourrait signer un nouveau contrat de deux ans, mais devra accepter une baisse significative de salaire. Le milieu de terrain de 31 ans est à un tournant de sa carrière. (Lire la suite)
La bonne pioche du mercato pour les clubs belges ?
La nouvelle année commence, et les clubs de Jupiler Pro League se préparent pour la suite... avec quelques mouvements sur le mercato. (Lire la suite)
