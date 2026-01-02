Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 02/01: Praet - Saibari

Formé en Belgique mais méconnu chez nous, il est la nouvelle cible de l'Atlético de Madrid

Joueur décisif dans un PSV Eindhoven dominateur en Eredivisie, Ismaël Saibari pourrait s'offrir un transfert de premier plan. L'ancien du Racing Genk et d'Anderlecht est la nouvelle cible de l'Atlético de Madrid. (Lire la suite)