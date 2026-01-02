À 31 ans, Dennis Praet est à un tournant de sa carrière : les prochaines semaines seront décisives

En fin de contrat à l'Antwerp, Dennis Praet pourrait signer un nouveau contrat de deux ans, mais devra accepter une baisse significative de salaire. Le milieu de terrain de 31 ans est à un tournant de sa carrière.

À nouveau absent du groupe lors de la réception de Zulte Waregem à cause d'une petite rechute de sa blessure à la malléole après avoir disputé 22 minutes lors du match précédent contre… Anderlecht, Dennis Praet est à un moment important de sa carrière.

À 31 ans, le milieu de terrain arrive en fin de contrat à l'Antwerp, où il s'est engagé librement en septembre 2024 après la fin de son aventure à Leicester. L'ancien Diable Rouge (15 sélections) peut encore jouer un rôle important… mais coûte trop d'argent à l'Antwerp.

Son salaire est assez logiquement parmi les plus élevés du vestiaire, mais selon la Gazet van Antwerpen, le Great Old ne veut pas d'une prolongation de contrat aux conditions actuelles.

Pour rester à l'Antwerp, Dennis Praet devra accepter une baisse de salaire

Dennis Praet pourrait rester au Bosuil et signer un nouveau contrat de deux ans, ce qui lui apporterait de la sécurité pour son avenir, mais il devrait alors accepter une baisse de salaire assez significative.



Les discussions sont en cours, et les prochaines semaines seront évidemment importantes. Car Praet pourrait se diriger vers un départ rapide en cas d'échec dans les négociations, ou pourrait pérenniser son avenir dans la ville anversoise et rester parmi les cadres du vestiaire.