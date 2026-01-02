Formé en Belgique mais méconnu chez nous, il est la nouvelle cible de l'Atlético de Madrid

Joueur décisif dans un PSV Eindhoven dominateur en Eredivisie, Ismaël Saibari pourrait s'offrir un transfert de premier plan. L'ancien du Racing Genk et d'Anderlecht est la nouvelle cible de l'Atlético de Madrid.

Passé par les académies du Beerschot, d'Anderlecht, de Malines et de Genk, Ismaël Saibari a rapidement quitté la Belgique, dès l'âge de 19 ans, pour terminer sa formation au PSV Eindhoven.

Chez nos voisins, le Marocain a fait ses débuts, puis a pris davantage d'ampleur au milieu de terrain et est aujourd'hui devenu un joueur crucial, qui ne quitte pratiquement jamais la pelouse et affiche des statistiques impressionnantes pour un joueur de son poste : 11 buts et 4 passes décisives toutes compétitions confondues depuis le début de la saison.

L'Atlético de Madrid veut Ismaël Saibari

International à 20 reprises et actuellement à la Coupe d'Afrique des Nations, le joueur de 24 ans est un élément décisif dans un PSV Eindhoven dominateur, et pourrait bientôt franchir une nouvelle étape dans sa carrière.

En effet, le média espagnol Fichajes rapporte qu’Ismaël Saibari est la nouvelle cible de l'Atlético de Madrid et serait vu par Diego Simeone comme la pièce stratégique de son jeu offensif, lui permettant de gagner en équilibre et en présence dans le rectangle.



Né à Terrassa, au nord de Barcelone, Ismaël Saibari souhaiterait évoluer en Espagne, et les Colchoneros croient en leur force de persuasion malgré son contrat jusqu'au 30 juin 2029 au PSV. Sur Transfermarkt, il est estimé à 35 millions d'euros.