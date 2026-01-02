La bonne pioche du mercato pour les clubs belges ?

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

La nouvelle année commence, et les clubs de Jupiler Pro League se préparent pour la suite... avec quelques mouvements sur le mercato.

De nombreux clubs vont bientôt chercher des opportunités sur le marché des transferts. Là où certains ont besoin d’un défenseur, d’autres clubs espèrent plutôt renforcer leur secteur offensif.

Kristall Mani Ingason vers la Pro League ?

Dans ce contexte, Kristall Mani Ingason pourrait être une belle opportunité. Le milieu offensif islandais évolue actuellement au Danemark, à Sønderjyske, où il réalise de bonnes performances.

En 14 matchs de championnat, il a marqué 6 buts et délivré 2 passes décisives. Il a aussi inscrit 2 buts en 2 rencontres de Coupe du Danemark. Avec ces 8 réalisations, il attire l’intérêt de plusieurs clubs.

Selon le journal danois Tipsbladet, des clubs belges, néerlandais et de deuxième division allemande suivent le joueur. La source ne précise pas quelles équipes belges sont concernées.



Mani Ingason est sous contrat jusqu’à la mi-2027 avec son club. D’après Transfermarkt, sa valeur est estimée à 900 000 euros.