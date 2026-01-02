Sergio Ramos veut racheter un club professionnel... co-détenu par 777 Partners

Sergio Ramos veut racheter un club professionnel... co-détenu par 777 Partners
Photo: © photonews

Sans club depuis son récent départ de Monterrey, Sergio Ramos, avec un groupe d'investisseurs, aurait soumis l'offre la plus importante pour racheter le FC Séville, le club de ses débuts, actuellement en proie à de grosses difficultés financières.

Défenseur central entré dans la légende du Real Madrid et de la sélection espagnole, avec laquelle il a disputé 180 (!) rencontres internationales, Sergio Ramos a été formé au FC Séville, où il avait effectué ses débuts professionnels.

Aujourd'hui âgé de 39 ans, il vient de quitter le club de Monterrey le 1er janvier, après un court retour à Séville la saison dernière, et est désormais libre de tout contrat. Il pourrait… totalement changer de casquette.

Sergio Ramos veut racheter le FC Séville !

En effet, selon plusieurs médias espagnols, dont la Cadena Ser et Cope, Sergio Ramos, avec un groupe d'investisseurs, aurait formulé l'offre la plus importante pour racheter le FC Séville, actuellement en proie à de grosses difficultés financières.

Co-détenu par 777 Partners, qui possède une participation minoritaire de 15 %, le club andalou est endetté à hauteur de 66 millions d'euros, selon son président José Maria del Nido Carrasco, ce qui représente une "bonne nouvelle" par rapport aux 203 millions d'euros d'il y a deux ans.


Déjà investisseur du San Fernando CD, club détenu par… le Sévillan Monchi, Sergio Ramos souhaiterait acquérir l’ensemble des parts du FC Séville et aurait déjà soumis son offre aux actionnaires actuels, après le retrait d’investisseurs américains la semaine dernière.

