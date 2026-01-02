En 2026, le grand retour de Hein Vanhaezebrouck sur un banc ? "Les Diables, ça n'a plus d'importance"

Devenu analyste depuis son départ de La Gantoise il y a un an et demi, Hein Vanhaezebrouck avoue que retrouver un poste d'entraîneur "le démange". L'année 2026 pourrait bien être celle de son retour sur un banc.

Depuis son départ de La Gantoise le 30 juin 2024, Hein Vanhaezebrouck n’a pas repris de poste d’entraîneur et s’est reconverti comme commentateur pour DAZN et analyste pour Het Nieuwsblad.

Dans le quotidien néerlandophone, il a néanmoins été interrogé sur la suite de sa carrière, et notamment sur l’année 2026. Pourrait-il revenir pleinement dans le monde du ballon rond en reprenant place sur un banc ?

"Je ne sais pas, mais c’est vrai que ça commence à me démanger, parce que mon genou va un peu mieux. J’en ai toujours envie, mais quand on se lance dans quelque chose, il faut s’investir à fond et être prêt. Mais on verra si une opportunité se présente. C’est le début de l’année, attendons de voir."

Hein Vanhaezebrouck de retour en 2026 ?

Après son départ des Buffalos et avant l’arrivée de Rudi Garcia, son nom avait même été évoqué à la tête… des Diables Rouges. "Cela n’a plus d’importance maintenant, avec un entraîneur qui a sauvé son équipe en Ligue des Nations et qui l’a qualifiée pour la Coupe du monde, où il sera jugé sur ses résultats."



"La phase de groupes offre des possibilités, et une première place permettrait d’entrevoir les quarts de finale, ce qui serait un bon résultat pour les Diables Rouges. Évoquer mon nom sur le banc de l’équipe nationale est donc tout bonnement impossible", a-t-il conclu.