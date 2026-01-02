Le secret de la réussite de Rayane Bounida à l'Ajax ? "Je l'ai appris avec les années"

Muzamel Rahmat
| Commentaire
Le secret de la réussite de Rayane Bounida à l'Ajax ? "Je l'ai appris avec les années"
Photo: © photonews
Rayane Bounida a commencé à s'imposer dans l'équipe première de l'Ajax. Le jeune Diablotin est revenu sur son changement de mentalité.

Rayane Bounida est passé des équipes de jeunes d’Anderlecht à l’Ajax, un transfert qui, à l’époque, avait fait beaucoup parler, surtout à Bruxelles. Il était considéré comme le plus grand talent de Neerpede.

À l’Ajax, Bounida a commencé avec la réserve, maar il a fini par s'imposer en équipe première cette saison. Tout va bien pour le Diablotin, qui explique avoir appris à être "patient".

Il faut montrer que tu le mérites

"Il faut laisser à ton corps le temps dont il a besoin et ne pas essayer de faire des choses que tu ne peux pas faire. Au début, j’étais un peu moins patient, mais je l’ai appris avec les années. Maintenant, je le suis davantage", explique Bounida dans une vidéo publiée par le club et citée par Ajax Showtime.

"Dans ces moments-là, tu dois montrer que tu mérites ta place", poursuit-il. "J’ai appris que si tu dois faire un pas en arrière, tu dois être le meilleur là où tu te retrouves."

"C’était spécial quand je l’ai vu pour la première fois", dit-il à propos de sa place dans le vestiaire de l’équipe première.

Ajax
Rayane Bounida

