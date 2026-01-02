Un coup dans l'eau pour l'Antwerp : un départ à prévoir après... seulement 4 petits matchs

Pas dans les plans de Joseph Oosting, Glenn Bijl pourrait quitter l'Antwerp après seulement quatre apparitions. Il incarne l'un des mauvais choix du mercato estival de la direction anversoise.

À l’aube du mercato hivernal, la direction de l’Antwerp a beaucoup de pain sur la planche. Seize (!) joueurs du noyau A seront en fin de contrat le 30 juin, et de nombreuses décisions importantes devront être prises cet hiver.

Des joueurs comme Vincent Janssen et Gyrano Kerk ont fait l’objet de nombreuses discussions ces dernières semaines, tandis que Dennis Praet pourrait rester deux ans de plus, mais devrait alors accepter une forte diminution salariale.

Glenn Bijl va quitter l'Antwerp

S’il s’agit là d’éléments importants, l’Antwerp doit aussi trouver des solutions pour des joueurs disposant de beaucoup moins de temps de jeu, comme le défenseur latéral Glenn Bijl, dont la dernière apparition remonte à fin novembre, contre Dender.

Arrivé libre de Samara (Russie) l’été dernier, le Néerlandais de 30 ans n’a pris part qu’à quatre rencontres depuis le début de la saison, pour un maigre total de 209 minutes de jeu. Son avenir au Bosuil semble plus que compromis.



Selon Het Gazet van Antwerpen, l’Antwerp cherchera à s’en séparer cet hiver. Il ne fait pas partie des plans de l’entraîneur Joseph Oosting et figure parmi les nombreux joueurs mal choisis lors du mercato estival.