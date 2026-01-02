Moment crucial dans la lutte en bas de tableau : le Cercle pourrait perdre l'un de ses meilleurs joueurs

Moment crucial dans la lutte en bas de tableau : le Cercle pourrait perdre l'un de ses meilleurs joueurs
Photo: © photonews
Deviens fan de Cercle de Bruges! 623

Déjà proche d'un départ l'été dernier, Nazinho pourrait quitter le Cercle de Bruges dès ce janvier. En Turquie, Trabzonspor serait intéressé par son recrutement et aurait déjà contacté la direction brugeoise.

D'abord prêté par le Sporting CP dès septembre 2023, Flavio Nazinho a été définitivement acquis par le Cercle de Bruges l'été suivant, pour seulement un million d'euros.

Un joli coup, car l'arrière gauche portugais s'est rapidement imposé comme un élément clé de l'effectif Groen & Zwart, capable d'apporter également offensivement.

Auteur de 4 buts et 11 passes décisives depuis son arrivée chez les Brugeois, Nazinho est aujourd'hui évalué à 4 millions d'euros et attire l'attention des plus grands clubs européens. Le Celtic s'y était notamment intéressé l'été dernier, sans conclure, tandis que Nazinho était annoncé en Espagne comme le nouveau transfert du Real Betis, qui ne l'a finalement pas recruté.

Nazinho toujours proche d'un départ du Cercle

Malgré son contrat courant jusqu'au 30 juin 2028, Nazinho reste un joueur surveillé, susceptible de quitter le Cercle de Bruges à chaque mercato, y compris ce mois de janvier. D'autant qu'un club serait prêt à faire le forcing pour l'attirer.


Selon Hasan Tüncel, suiveur de Trabzonspor pour les médias turcs 61saat et htspor, le club aurait déjà initié les premiers contacts avec le Cercle de Bruges pour le recruter. L'été dernier, Trabzonspor était déjà venu chercher Felipe Augusto en Venise du Nord.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Cercle de Bruges
Flavio Nazinho

Plus de news

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 02/01: Deman - Vanhaezebrouck - Omgba

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 02/01: Deman - Vanhaezebrouck - Omgba

12:40
De retour après une fracture, ce Diable Rouge pourrait quitter son club dès janvier

De retour après une fracture, ce Diable Rouge pourrait quitter son club dès janvier

12:40
Victoire provisoire pour la Pro League : le dénouement pour la saison prochaine n'arrivera pas tout de suite

Victoire provisoire pour la Pro League : le dénouement pour la saison prochaine n'arrivera pas tout de suite

12:20
L'Espagne à la mode, l'Union reste à Bruxelles : où partent les clubs de Pro League pour leur stage hivernal

L'Espagne à la mode, l'Union reste à Bruxelles : où partent les clubs de Pro League pour leur stage hivernal

12:00
Le grand nettoyage d'Anderlecht : pour recruter, certains de ces joueurs devront partir

Le grand nettoyage d'Anderlecht : pour recruter, certains de ces joueurs devront partir

11:40
En 2026, le grand retour de Hein Vanhaezebrouck sur un banc ? "Les Diables, ça n'a plus d'importance"

En 2026, le grand retour de Hein Vanhaezebrouck sur un banc ? "Les Diables, ça n'a plus d'importance"

11:20
Sergio Ramos veut racheter un club professionnel... co-détenu par 777 Partners

Sergio Ramos veut racheter un club professionnel... co-détenu par 777 Partners

11:00
Rik de Mil a fini son analyse : quatre joueurs de La Gantoise devraient s'en aller

Rik de Mil a fini son analyse : quatre joueurs de La Gantoise devraient s'en aller

10:00
Ça se concrétise : Bruges proche d'exploser le record en vendant un joueur pour... 50 millions !

Ça se concrétise : Bruges proche d'exploser le record en vendant un joueur pour... 50 millions !

10:30
Jeremy Doku de retour, mais impuissant avec Manchester City, qui perd du terrain

Jeremy Doku de retour, mais impuissant avec Manchester City, qui perd du terrain

09:00
À 31 ans, Dennis Praet est à un tournant de sa carrière : les prochaines semaines seront décisives

À 31 ans, Dennis Praet est à un tournant de sa carrière : les prochaines semaines seront décisives

08:00
Formé en Belgique mais méconnu chez nous, il est la nouvelle cible de l'Atlético de Madrid

Formé en Belgique mais méconnu chez nous, il est la nouvelle cible de l'Atlético de Madrid

08:32
Bientôt dans les pas de Hayen, Vrancken ou Euvrard ? Cet autre ancien de Pro League devenu T1 prend son temps

Bientôt dans les pas de Hayen, Vrancken ou Euvrard ? Cet autre ancien de Pro League devenu T1 prend son temps

07:30
La bonne pioche du mercato pour les clubs belges ?

La bonne pioche du mercato pour les clubs belges ?

07:45
Le secret de la réussite de Rayane Bounida à l'Ajax ? "Je l'ai appris avec les années"

Le secret de la réussite de Rayane Bounida à l'Ajax ? "Je l'ai appris avec les années"

07:00
Le Barça prêt à casser la tirelire pour un attaquant à 100 millions

Le Barça prêt à casser la tirelire pour un attaquant à 100 millions

06:30
Konstantinos Karetsas fait rêver l'Europe : Genk pourrait vivre un moment historique

Konstantinos Karetsas fait rêver l'Europe : Genk pourrait vivre un moment historique

23:01
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 01/01: Goretzka - Ito - Benteke

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 01/01: Goretzka - Ito - Benteke

21:45
La plus grosse erreur de Domenico Tedesco avec les Diables Rouges ?

La plus grosse erreur de Domenico Tedesco avec les Diables Rouges ?

22:30
Noa Lang et Naples, c'est déjà fini ? Le club commence à se poser des questions

Noa Lang et Naples, c'est déjà fini ? Le club commence à se poser des questions

22:00
Wouter Vrancken inquiet : un cadre de Saint-Trond intéresse un club de Liga

Wouter Vrancken inquiet : un cadre de Saint-Trond intéresse un club de Liga

21:00
Le Bayern en alerte : Arsenal prêt à chiper un joueur important à Vincent Kompany

Le Bayern en alerte : Arsenal prêt à chiper un joueur important à Vincent Kompany

21:45
Ça va faire débat : "Nous avons le meilleur stade de Belgique", affirme Michael Verschueren au sujet d'Anderlecht

Ça va faire débat : "Nous avons le meilleur stade de Belgique", affirme Michael Verschueren au sujet d'Anderlecht

20:30
1
Première titularisation réussie : un Diable Rouge tient tête à Liverpool à Anfield

Première titularisation réussie : un Diable Rouge tient tête à Liverpool à Anfield

21:20
10 millions d'euros partis en fumée : un club de Pro League met fin à une histoire interminable

10 millions d'euros partis en fumée : un club de Pro League met fin à une histoire interminable

20:00
📷 Ce n'est ni Anderlecht ni le Club de Bruges : Christian Benteke prend une toute autre direction

📷 Ce n'est ni Anderlecht ni le Club de Bruges : Christian Benteke prend une toute autre direction

19:30
De retour en club...ou même chez les Diables ? Hein Vanhaezebrouck semble plus affûté que jamais

De retour en club...ou même chez les Diables ? Hein Vanhaezebrouck semble plus affûté que jamais

19:00
Nos clubs ont-ils vraiment le choix ? La tendance claire qui s'accentue encore depuis cinq ans en Pro League

Nos clubs ont-ils vraiment le choix ? La tendance claire qui s'accentue encore depuis cinq ans en Pro League

18:00
Le talon d'Achille des Diables pour des années encore ? "La Belgique a un problème dans sa formation"

Le talon d'Achille des Diables pour des années encore ? "La Belgique a un problème dans sa formation"

18:20
"J'y pense sérieusement" : un ancien du Standard vit-il ses derniers mois comme entraîneur ?

"J'y pense sérieusement" : un ancien du Standard vit-il ses derniers mois comme entraîneur ?

18:40
L'avenir d'Anderlecht s'écrira-t-il avec Olivier Renard ? La mise au point de Michael Verschueren

L'avenir d'Anderlecht s'écrira-t-il avec Olivier Renard ? La mise au point de Michael Verschueren

17:30
"L'analyse ne prend plus que quelques minutes" : l'arme plus si secrète des Diables pour la Coupe du Monde

"L'analyse ne prend plus que quelques minutes" : l'arme plus si secrète des Diables pour la Coupe du Monde

17:00
"Si c'était un changement tactique, c'en était un très mauvais" : comme à Anderlecht, Joshua Zirkzee divise

"Si c'était un changement tactique, c'en était un très mauvais" : comme à Anderlecht, Joshua Zirkzee divise

16:30
Christian Benteke de retour en Belgique, dans l'un de ses anciens clubs ? "C'était une relation d'amour-haine"

Christian Benteke de retour en Belgique, dans l'un de ses anciens clubs ? "C'était une relation d'amour-haine"

16:00
Jamais loin du jeu de quilles : les discussions secrètes entre Hein Vanhaezebrouck et Ivan Leko à Gand

Jamais loin du jeu de quilles : les discussions secrètes entre Hein Vanhaezebrouck et Ivan Leko à Gand

15:30
La RAAL a accéléré le processus : des retrouvailles plus rapides que prévu pour les Kindermans

La RAAL a accéléré le processus : des retrouvailles plus rapides que prévu pour les Kindermans

15:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 20
KRC Genk KRC Genk 3-5 FC Bruges FC Bruges
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-1 Union SG Union SG
Standard Standard 1-2 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 1-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-0 OH Louvain OH Louvain
KV Malines KV Malines 1-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
La Gantoise La Gantoise 2-0 Westerlo Westerlo
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved