Moment crucial dans la lutte en bas de tableau : le Cercle pourrait perdre l'un de ses meilleurs joueurs

Déjà proche d'un départ l'été dernier, Nazinho pourrait quitter le Cercle de Bruges dès ce janvier. En Turquie, Trabzonspor serait intéressé par son recrutement et aurait déjà contacté la direction brugeoise.

D'abord prêté par le Sporting CP dès septembre 2023, Flavio Nazinho a été définitivement acquis par le Cercle de Bruges l'été suivant, pour seulement un million d'euros.

Un joli coup, car l'arrière gauche portugais s'est rapidement imposé comme un élément clé de l'effectif Groen & Zwart, capable d'apporter également offensivement.

Auteur de 4 buts et 11 passes décisives depuis son arrivée chez les Brugeois, Nazinho est aujourd'hui évalué à 4 millions d'euros et attire l'attention des plus grands clubs européens. Le Celtic s'y était notamment intéressé l'été dernier, sans conclure, tandis que Nazinho était annoncé en Espagne comme le nouveau transfert du Real Betis, qui ne l'a finalement pas recruté.

Nazinho toujours proche d'un départ du Cercle

Malgré son contrat courant jusqu'au 30 juin 2028, Nazinho reste un joueur surveillé, susceptible de quitter le Cercle de Bruges à chaque mercato, y compris ce mois de janvier. D'autant qu'un club serait prêt à faire le forcing pour l'attirer.



Selon Hasan Tüncel, suiveur de Trabzonspor pour les médias turcs 61saat et htspor, le club aurait déjà initié les premiers contacts avec le Cercle de Bruges pour le recruter. L'été dernier, Trabzonspor était déjà venu chercher Felipe Augusto en Venise du Nord.