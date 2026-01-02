Rik de Mil a fini son analyse : quatre joueurs de La Gantoise devraient s'en aller

En poste depuis trois semaines à La Gantoise, Rik de Mil a dressé une première analyse du noyau avant le stage hivernal. Quatre joueurs devraient probablement en faire les frais en janvier.

Rik de Mil a d'abord connu deux défaites avant de remporter son premier match sur le banc de La Gantoise, le week-end dernier contre Westerlo. Mais malgré les trois points pour terminer l'année, la prestation des Buffalos n'a pas été très appréciée par les supporters, qui l'ont fait savoir au coup de sifflet final.

De Mil le sait : son noyau a besoin de changements et d'une amélioration significative pour émerger dans la course au top 6, se qualifier pour les Champions Play-Offs et pouvoir rêver d'Europe. En poste depuis trois semaines, l'ancien T1 de Charleroi a eu le temps de dresser une première analyse de son effectif avant le départ en stage.

Un grand ménage à La Gantoise ?

Selon les informations de Het Nieuwsblad, quatre joueurs pourraient en faire les frais et quitter la Planet Group Arena en janvier. Aimé Omgba, premièrement, le milieu de terrain qui n'a disputé que 84 minutes de jeu cette saison.

Franck Surdez pourrait aussi être vendu durant le mercato. Décisif 12 fois en 60 matchs, l'ailier suisse n'a pas convaincu mais pourrait tout de même rapporter 1,5 M€ aux Buffalos. Quatrième attaquant de la hiérarchie, Dante Vanzeir peut aussi quitter le club, au même titre que Momodou Sonko, recruté pour plus de 7 millions d'euros, qui n'a joué que 323 minutes cette saison et que Rik de Mil n'a même pas repris pour la réception de Westerlo.



Quatre joueurs qui ont, au total, coûté 11,9 millions d'euros à La Gantoise, selon Transfermarkt, et qui devraient rapporter moins de la moitié. Quatre flops, ce que les Gantois ne pourront pas reproduire en ce mois de janvier, où un défenseur central, un milieu de terrain et un ailier sont attendus avant la fin du mercato.