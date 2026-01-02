De retour après une fracture, ce Diable Rouge pourrait quitter son club dès janvier

Victime d'une fracture de la cheville, Olivier Deman traverse une saison à oublier. Revenu à l'entraînement ce 2 janvier, son directeur sportif, Clemens Fritz, a indiqué que le club restait ouvert aux discussions concernant un éventuel départ.

Revenu au Werder Brême l’été dernier après un prêt réussi à l’Antwerp, Olivier Deman (25 ans) n’a eu l’occasion de jouer qu’au 1er tour de la Coupe d’Allemagne, le 15 août dernier, avant de se fracturer la cheville à l’entraînement.

Le Diable Rouge n’a donc disputé aucune rencontre de Bundesliga cette saison, même s’il a été présent sur le banc du Werder Brême le 14 décembre dernier contre Stuttgart. Il a cependant été écarté la semaine suivante face à Augsbourg en raison d’une petite blessure.

"C’était par mesure de précaution, il n’y a pas lieu de s’inquiéter", affirmait son directeur sportif, Clemens Fritz, qui a assuré que le Diable Rouge serait présent dès le 2 janvier pour la reprise des entraînements.

Olivier Deman vers un départ du Werder Brême ?

Pourra-t-il regagner une place dans le onze de base du Werder ? Rien n’est moins sûr, la concurrence étant rude au poste d’arrière gauche. Le Werder Brême étudie donc toutes ses options et pourrait le laisser partir cet hiver.



"Si une offre arrive et qu’elle a du sens pour toutes les parties, nous l’examinerons", a déclaré Clemens Fritz au BILD. Estimé à 3 millions d’euros, Deman pourrait représenter une belle opportunité pour plusieurs clubs du championnat belge.