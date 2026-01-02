L'Espagne à la mode, l'Union reste à Bruxelles : où partent les clubs de Pro League pour leur stage hivernal

Dès ce week-end, les clubs de Pro League entameront leur stage hivernal pour préparer la seconde partie de saison. L'Espagne reste la destination la plus prisée, tandis que quatre clubs ont choisi de rester en Belgique.

À partir de ce week-end, les clubs de Pro League vont entamer leur traditionnel stage hivernal, toujours important pour les nouveaux entraîneurs en poste (et ils sont nombreux) afin de mieux comprendre leur groupe et d’opérer plusieurs ajustements avant la seconde partie de saison.

Comme de coutume, de nombreuses formations belges ont choisi de s’exporter au soleil pour travailler dans de meilleures conditions. Une fois encore, l’Espagne a été particulièrement prisée, puisque sept des seize clubs de D1A s’y rendront.

Sept clubs en Espagne, quatre en Belgique

Ce sera le cas d’Anderlecht, Bruges, Malines, Gand, Genk, OHL et Dender. Ils en profiteront pour disputer une rencontre amicale, comme les Mauves face aux Suisses de Saint-Gallen et les Blauw & Zwart contre les Autrichiens de Sturm Graz, par exemple.

Certains clubs ont opté pour des destinations plus lointaines, comme le Sporting Charleroi et Westerlo, qui se rendront en Turquie. Zulte Waregem, de son côté, ira en Tunisie. Le Standard, quant à lui, s’installera à Lagos, au Portugal, et jouera notamment un match amical contre… le Hertha Berlin, club de la galaxie 777 Partners, avant d’affronter Charleroi dans le choc wallon. Le Cercle aussi se rendra au Portugal.

En Jupiler Pro League, quatre clubs ont choisi de rester en Belgique pendant la trêve pour travailler : Saint-Trond, l’Antwerp, La Louvière et… le champion en titre, l’Union Saint-Gilloise.