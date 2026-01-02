Jeremy Doku de retour, mais impuissant avec Manchester City, qui perd du terrain
Photo: © photonews
Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !
Absent depuis trois semaines, Jeremy Doku a fait son retour avec Manchester City lors du déplacement à Sunderland. Les Skyblues ont toutefois été accrochés et comptent désormais quatre points de retard sur Arsenal.
Sur la pelouse pendant au moins quinze minutes (et généralement comme titulaire) lors des quinze premières journées de Premier League et des six premières de Ligue des champions, Jeremy Doku était absent depuis début décembre à Manchester City en raison d'une blessure à la jambe.
Longtemps évasif quant à son retour, Pep Guardiola l'avait convoqué pour le déplacement difficile des Skyblues à Sunderland, invité surprise du top 7 en Premier League et toujours invaincu à domicile cette saison.
Sur le banc en première période, le Diable Rouge a remplacé Savinho à la 51e minute de jeu, alors que le score était de 0-0 et que City ne produisait pas grand-chose offensivement.
Jeremy Doku de retour à Manchester City
Bien plus dangereux en seconde période, avec douze tentatives et plus de 70 % de possession de balle, les hommes de Pep Guardiola n'ont toutefois pas su trouver la faille face aux Black Cats.
Chemsdine Talbi (ex-Bruges) et Noah Sadiki (ex-Union, Anderlecht) sont bien sûr à la Coupe d'Afrique des nations, mais Simon Adingra (ex-Union) a commencé la rencontre pour Sunderland, et Romaine Mundle (ex-Standard) est entré pour les vingt dernières minutes. Jeremy Doku est en tout cas de retour, et c'est une bonne nouvelle pour tout le monde.
|Classement
|T
|P
|G
|P
|P
|B
|=
|Forme
|1.
|Arsenal
|19
|45
|14
|3
|2
|37-12
|25
|P G G G G
|2.
|Manchester City
|19
|41
|13
|2
|4
|43-17
|26
|G G G G P
|3.
|Aston Villa
|19
|39
|12
|3
|4
|30-23
|7
|G G G G P
|4.
|Liverpool
|19
|33
|10
|3
|6
|30-26
|4
|P G G G P
|5.
|Chelsea
|19
|30
|8
|6
|5
|32-21
|11
|P G P P P
|6.
|Manchester United
|19
|30
|8
|6
|5
|33-29
|4
|G P P G P
|7.
|Sunderland
|19
|29
|7
|8
|4
|20-18
|2
|P G P P P
|8.
|Everton
|19
|28
|8
|4
|7
|20-20
|0
|G P P P G
|9.
|Brentford
|19
|27
|8
|3
|8
|28-26
|2
|P P G G P
|10.
|Fulham
|19
|27
|8
|3
|8
|26-27
|-1
|P G G G P
|11.
|Crystal Palace
|19
|27
|7
|6
|6
|22-21
|1
|G P P P P
|12.
|Tottenham
|19
|26
|7
|5
|7
|27-23
|4
|G P P G P
|13.
|Newcastle Utd
|19
|26
|7
|5
|7
|26-24
|2
|G P P P G
|14.
|Brighton
|19
|25
|6
|7
|6
|28-27
|1
|P P P P P
|15.
|Bournemouth
|19
|23
|5
|8
|6
|29-35
|-6
|P P P P P
|16.
|Leeds United
|19
|21
|5
|6
|8
|25-32
|-7
|P P G P P
|17.
|Nottingham Forest
|19
|18
|5
|3
|11
|18-30
|-12
|P G P P P
|18.
|West Ham Utd
|19
|14
|3
|5
|11
|21-38
|-17
|P P P P P
|19.
|Burnley
|19
|12
|3
|3
|13
|20-37
|-17
|P P P P P
|20.
|Wolverhampton
|19
|3
|0
|3
|16
|11-40
|-29
|P P P P P
Partage des points en ce début d'année pic.twitter.com/bCQVqkaNOh— Manchester City (@ManCityFra) January 1, 2026
Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot