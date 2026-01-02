Jeremy Doku de retour, mais impuissant avec Manchester City, qui perd du terrain

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Absent depuis trois semaines, Jeremy Doku a fait son retour avec Manchester City lors du déplacement à Sunderland. Les Skyblues ont toutefois été accrochés et comptent désormais quatre points de retard sur Arsenal.

Sur la pelouse pendant au moins quinze minutes (et généralement comme titulaire) lors des quinze premières journées de Premier League et des six premières de Ligue des champions, Jeremy Doku était absent depuis début décembre à Manchester City en raison d'une blessure à la jambe.

Longtemps évasif quant à son retour, Pep Guardiola l'avait convoqué pour le déplacement difficile des Skyblues à Sunderland, invité surprise du top 7 en Premier League et toujours invaincu à domicile cette saison.

Sur le banc en première période, le Diable Rouge a remplacé Savinho à la 51e minute de jeu, alors que le score était de 0-0 et que City ne produisait pas grand-chose offensivement.

Bien plus dangereux en seconde période, avec douze tentatives et plus de 70 % de possession de balle, les hommes de Pep Guardiola n'ont toutefois pas su trouver la faille face aux Black Cats.

Chemsdine Talbi (ex-Bruges) et Noah Sadiki (ex-Union, Anderlecht) sont bien sûr à la Coupe d'Afrique des nations, mais Simon Adingra (ex-Union) a commencé la rencontre pour Sunderland, et Romaine Mundle (ex-Standard) est entré pour les vingt dernières minutes. Jeremy Doku est en tout cas de retour, et c'est une bonne nouvelle pour tout le monde.

Classement T P G P P B = Forme 1. Arsenal 19 45 14 3 2 37-12 25 P G G G G 2. Manchester City 19 41 13 2 4 43-17 26 G G G G P 3. Aston Villa 19 39 12 3 4 30-23 7 G G G G P 4. Liverpool 19 33 10 3 6 30-26 4 P G G G P 5. Chelsea 19 30 8 6 5 32-21 11 P G P P P 6. Manchester United 19 30 8 6 5 33-29 4 G P P G P 7. Sunderland 19 29 7 8 4 20-18 2 P G P P P 8. Everton 19 28 8 4 7 20-20 0 G P P P G 9. Brentford 19 27 8 3 8 28-26 2 P P G G P 10. Fulham 19 27 8 3 8 26-27 -1 P G G G P 11. Crystal Palace 19 27 7 6 6 22-21 1 G P P P P 12. Tottenham 19 26 7 5 7 27-23 4 G P P G P 13. Newcastle Utd 19 26 7 5 7 26-24 2 G P P P G 14. Brighton 19 25 6 7 6 28-27 1 P P P P P 15. Bournemouth 19 23 5 8 6 29-35 -6 P P P P P 16. Leeds United 19 21 5 6 8 25-32 -7 P P G P P 17. Nottingham Forest 19 18 5 3 11 18-30 -12 P G P P P 18. West Ham Utd 19 14 3 5 11 21-38 -17 P P P P P 19. Burnley 19 12 3 3 13 20-37 -17 P P P P P 20. Wolverhampton 19 3 0 3 16 11-40 -29 P P P P P