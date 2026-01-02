Jeremy Doku de retour, mais impuissant avec Manchester City, qui perd du terrain

Jeremy Doku de retour, mais impuissant avec Manchester City, qui perd du terrain
Photo:

Absent depuis trois semaines, Jeremy Doku a fait son retour avec Manchester City lors du déplacement à Sunderland. Les Skyblues ont toutefois été accrochés et comptent désormais quatre points de retard sur Arsenal.

Sur la pelouse pendant au moins quinze minutes (et généralement comme titulaire) lors des quinze premières journées de Premier League et des six premières de Ligue des champions, Jeremy Doku était absent depuis début décembre à Manchester City en raison d'une blessure à la jambe.

Longtemps évasif quant à son retour, Pep Guardiola l'avait convoqué pour le déplacement difficile des Skyblues à Sunderland, invité surprise du top 7 en Premier League et toujours invaincu à domicile cette saison.

Sur le banc en première période, le Diable Rouge a remplacé Savinho à la 51e minute de jeu, alors que le score était de 0-0 et que City ne produisait pas grand-chose offensivement.

Jeremy Doku de retour à Manchester City

Bien plus dangereux en seconde période, avec douze tentatives et plus de 70 % de possession de balle, les hommes de Pep Guardiola n'ont toutefois pas su trouver la faille face aux Black Cats.

Chemsdine Talbi (ex-Bruges) et Noah Sadiki (ex-Union, Anderlecht) sont bien sûr à la Coupe d'Afrique des nations, mais Simon Adingra (ex-Union) a commencé la rencontre pour Sunderland, et Romaine Mundle (ex-Standard) est entré pour les vingt dernières minutes. Jeremy Doku est en tout cas de retour, et c'est une bonne nouvelle pour tout le monde.

 Classement T P G P P B = Forme
1. Arsenal Arsenal 19 45 14 3 2 37-12 25 P G G G G
2. Manchester City Manchester City 19 41 13 2 4 43-17 26 G G G G P
3. Aston Villa Aston Villa 19 39 12 3 4 30-23 7 G G G G P
4. Liverpool Liverpool 19 33 10 3 6 30-26 4 P G G G P
5. Chelsea Chelsea 19 30 8 6 5 32-21 11 P G P P P
6. Manchester United Manchester United 19 30 8 6 5 33-29 4 G P P G P
7. Sunderland Sunderland 19 29 7 8 4 20-18 2 P G P P P
8. Everton Everton 19 28 8 4 7 20-20 0 G P P P G
9. Brentford Brentford 19 27 8 3 8 28-26 2 P P G G P
10. Fulham Fulham 19 27 8 3 8 26-27 -1 P G G G P
11. Crystal Palace Crystal Palace 19 27 7 6 6 22-21 1 G P P P P
12. Tottenham Tottenham 19 26 7 5 7 27-23 4 G P P G P
13. Newcastle Utd Newcastle Utd 19 26 7 5 7 26-24 2 G P P P G
14. Brighton Brighton 19 25 6 7 6 28-27 1 P P P P P
15. Bournemouth Bournemouth 19 23 5 8 6 29-35 -6 P P P P P
16. Leeds United Leeds United 19 21 5 6 8 25-32 -7 P P G P P
17. Nottingham Forest Nottingham Forest 19 18 5 3 11 18-30 -12 P G P P P
18. West Ham Utd West Ham Utd 19 14 3 5 11 21-38 -17 P P P P P
19. Burnley Burnley 19 12 3 3 13 20-37 -17 P P P P P
20. Wolverhampton Wolverhampton 19 3 0 3 16 11-40 -29 P P P P P


Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 02/01: Deman - Vanhaezebrouck - Omgba

12:40
De retour après une fracture, ce Diable Rouge pourrait quitter son club dès janvier

12:40
Victoire provisoire pour la Pro League : le dénouement pour la saison prochaine n'arrivera pas tout de suite

12:20
L'Espagne à la mode, l'Union reste à Bruxelles : où partent les clubs de Pro League pour leur stage hivernal

12:00
Le grand nettoyage d'Anderlecht : pour recruter, certains de ces joueurs devront partir

11:40
En 2026, le grand retour de Hein Vanhaezebrouck sur un banc ? "Les Diables, ça n'a plus d'importance"

11:20
Sergio Ramos veut racheter un club professionnel... co-détenu par 777 Partners

11:00
Ça se concrétise : Bruges proche d'exploser le record en vendant un joueur pour... 50 millions !

10:30
Rik de Mil a fini son analyse : quatre joueurs de La Gantoise devraient s'en aller

10:00
Moment crucial dans la lutte en bas de tableau : le Cercle pourrait perdre l'un de ses meilleurs joueurs

09:30
Formé en Belgique mais méconnu chez nous, il est la nouvelle cible de l'Atlético de Madrid

08:32
À 31 ans, Dennis Praet est à un tournant de sa carrière : les prochaines semaines seront décisives

08:00
La bonne pioche du mercato pour les clubs belges ?

07:45
Bientôt dans les pas de Hayen, Vrancken ou Euvrard ? Cet autre ancien de Pro League devenu T1 prend son temps

07:30
Le secret de la réussite de Rayane Bounida à l'Ajax ? "Je l'ai appris avec les années"

07:00
Le Barça prêt à casser la tirelire pour un attaquant à 100 millions

06:30
Konstantinos Karetsas fait rêver l'Europe : Genk pourrait vivre un moment historique

23:01
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 01/01: Goretzka - Ito - Benteke

21:45
La plus grosse erreur de Domenico Tedesco avec les Diables Rouges ?

22:30
Le Bayern en alerte : Arsenal prêt à chiper un joueur important à Vincent Kompany

21:45
Première titularisation réussie : un Diable Rouge tient tête à Liverpool à Anfield

21:20
Noa Lang et Naples, c'est déjà fini ? Le club commence à se poser des questions

22:00
Wouter Vrancken inquiet : un cadre de Saint-Trond intéresse un club de Liga

21:00
Ça va faire débat : "Nous avons le meilleur stade de Belgique", affirme Michael Verschueren au sujet d'Anderlecht

20:30
1
📷 Ce n'est ni Anderlecht ni le Club de Bruges : Christian Benteke prend une toute autre direction

19:30
10 millions d'euros partis en fumée : un club de Pro League met fin à une histoire interminable

20:00
De retour en club...ou même chez les Diables ? Hein Vanhaezebrouck semble plus affûté que jamais

19:00
"J'y pense sérieusement" : un ancien du Standard vit-il ses derniers mois comme entraîneur ?

18:40
Le talon d'Achille des Diables pour des années encore ? "La Belgique a un problème dans sa formation"

18:20
Nos clubs ont-ils vraiment le choix ? La tendance claire qui s'accentue encore depuis cinq ans en Pro League

18:00
L'avenir d'Anderlecht s'écrira-t-il avec Olivier Renard ? La mise au point de Michael Verschueren

17:30
"L'analyse ne prend plus que quelques minutes" : l'arme plus si secrète des Diables pour la Coupe du Monde

17:00
"Si c'était un changement tactique, c'en était un très mauvais" : comme à Anderlecht, Joshua Zirkzee divise

16:30
Enfin le bout du tunnel ? Un ancien flop du Standard a fait ses débuts en Premier League

13:30
Christian Benteke de retour en Belgique, dans l'un de ses anciens clubs ? "C'était une relation d'amour-haine"

16:00
Jamais loin du jeu de quilles : les discussions secrètes entre Hein Vanhaezebrouck et Ivan Leko à Gand

15:30

Premier League

 Journée 19
Nottingham Forest Nottingham Forest 0-2 Everton Everton
Burnley Burnley 1-3 Newcastle Utd Newcastle Utd
West Ham Utd West Ham Utd 2-2 Brighton Brighton
Chelsea Chelsea 2-2 Bournemouth Bournemouth
Arsenal Arsenal 4-1 Aston Villa Aston Villa
Manchester United Manchester United 1-1 Wolverhampton Wolverhampton
Crystal Palace Crystal Palace 1-1 Fulham Fulham
Liverpool Liverpool 0-0 Leeds United Leeds United
Sunderland Sunderland 0-0 Manchester City Manchester City
Brentford Brentford 0-0 Tottenham Tottenham
