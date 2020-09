Une jeune pépite sur le départ au Barça ?

Ronald Koeman poursuit sa révolution au Barça. Le Néerlandais a dévoilé son groupe pour le trophée Joan Gamper et il n'y aucune trace de Riqui Puig dans le groupe.

Selon la radio catalane RAC1, le nouvel entraîneur du Barça aurait signifié au produit de la Masia qu'il ne comptait pas sur lui pour la nouvelle saison. Malgré des performances intéressantes la saison précédente, le milieu de terrain ne devrait pas continuer son aventure au Barça.

