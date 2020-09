Adnan Januzaj ouvre son compteur et porte son équipe vers la victoire

En Liga, la Real Sociedad réussit une très belle reprise et le Diable Rouge lance sa saison, qui devrait le porter jusqu'à l'Euro.

Deux nuls, dont un contre le Real Madrid et maintenant une victoire en déplacement à Elche, la Real Sociedad n'a pas encore perdu et réussit un début de saison tout à fait honorable.

Ce samedi, la victoire des coéquipiers d'Adnan Januzaj a été nette et sans bavure. Le score sans appel de 0-3 est venu frapper le marquoir et le Diable Rouge s'est mis en évidence en marquant le deuxième but de ses couleurs sur penalty. Le premier but est venu des pieds de Portu alors que dans les arrêts de jeu Roberto Lopez a fixé les chiffres de cette rencontre (0-3).

La Sociedad recevra Valence dans une semaine, qui de son côté a réalisé un nul ce samedi (1-1) à domicile face à Huesca.