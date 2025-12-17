Son coach voudrait le garder à tout prix : un Diable Rouge serait proche de prolonger

Son coach voudrait le garder à tout prix : un Diable Rouge serait proche de prolonger
Youri Tielemans a trouvé sa place à Aston Villa. Devenu indispensable sous Unai Emery, le Diable Rouge pourrait bientôt prolonger.

Youri Tielemans a changé de statut en Angleterre. L’ancien chouchou d’Anderlecht s’est imposé comme un cadre à Aston Villa, au point de devenir l’un des hommes forts du projet d’Unai Emery.

Arrivé libre de Leicester en 2023, son choix avait surpris, voire déçu, une partie des supporters belges. Pour certains, Aston Villa manquait d’ambition. Avec le recul, Tielemans a prouvé qu’il avait raison.

Le Diable Rouge est devenu indispensable dans le onze de départ. La saison dernière, il n’a manqué que deux rencontres de Premier League.

Une prolongation en vue ?

Selon FootballInsider, Emery souhaiterait le prolonger à tout prix. Le coach espagnol compte sur lui pour guider l’équipe et donner du rythme au milieu de terrain.

Lire aussi… Romelu Lukaku, le meilleur attaquant belge de tous les temps ? Une vieille connaissance du buteur est claire
Le Belge est sous contrat pour encore un an et demi et sa valeur marchande est estimée à 35 millions d’euros par Transfermarkt.

