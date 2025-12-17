Une petite bombe avant le match de dimanche : La Gantoise en justice contre le Club de Bruges ?

Une petite bombe avant le match de dimanche : La Gantoise en justice contre le Club de Bruges ?
Photo: © photonews

La tension est palpable entre La Gantoise et le Club de Bruges. D'autant qu'Ivan Leko n'est pas le seul à être passé chez l'ennemi.

Hasard du calendrier, La Gantoise affronte le Club de Bruges dans quatre jours en championnat. La rencontre se déroulera dans un climat explosif vu le départ d'Ivan Leko pour la Venise du Nord il y a une bonne semaine.

L'entraîneur croate n'est pas parti seul : son adjoint Nicolas Still l'a suivi. Et ce n'est pas tout : le Club pourrait également débaucher à Gand son nouvel entraîneur des gardiens. Les Blauw en Zwart cherchent en effet un successeur à Wouter Biebauw, viré en même temps que Nicky Hayen (et qui a déjà retrouvé du travail en Pro League).

C'est dans cette optique que Bruges a pris contact avec Bart Van Tornhout, qui officie à La Gantoise depuis de nombreuses années. La goutte d'eau qui fait déborder le vase pour les Buffalos.

De la concurrence déloyale ?

La direction a fait savoir que Van Tornhout ne partirait en aucun cas. S'il remettait sa démission, Gand envisagerait des poursuites judiciaires, rapporte Het Nieuwsblad. Les Buffalos pourraient engager une procédure pour concurrence déloyale et une procédure au titre de l'article 8 de la législation sociale applicable aux sportifs rémunérés, qui stipule qu'un sportif démissionnaire ne peut pas simplement réintégrer le même championnat.

Tout cela intervient alors qu'Amaury Smits, l'analyste vidéo de La Gantoise, a également présenté sa démission cette semaine. Rejoindra-t-il le Club de Bruges ? Rien n'a encore été communiqué en ce sens. Mais en coulisse, la tension est maximale.

Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis FC Bruges - La Gantoise en live sur Walfoot.be à partir de 13:30 (21/12).

