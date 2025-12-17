Les explications de Vincent Euvrard divisent : "S'il avait dit ça à l'époque, ça se serait mal passé"

Le Standard fait à nouveau grise mine après cette rechute contre Louvain. Les regards se tournent, entre autres, vers Vincent Euvrard.

Les semaines passent et ne se ressemblent pas pour les supporters du Standard. A peine l'équipe repartie dans la bonne direction qu'elle retombe dans ses travers le weekend d'après. Contre Louvain, la prestation collective était tout simplement insipide.

Ils restaient sur deux prestations convaincantes en déplacement (au Cercle et à Malines en championnat). Ici, c’est une défaite qui fait très mal. Quand on défend de la sorte et qu’on libère l’axe, c’est du rarement vu. Matthieu Epolo doit mieux faire aussi. Josué Homawoo a complètement dézoné", déplore Philippe Albert sur la RTBF.

Faire mieux avec les moyens du bord

De son côté, Nordin Jbari s'interroge sur le discours de Vincent Euvrard. L'entraîneur des Rouches avait précédemment protégé ses joueurs en expliquant qu'il n'avait rien à leur reprocher au niveau de l'attitude mais que le noyau manquait tout simplement de qualité.

"Il n’a pas commencé la saison et connaissait donc le noyau du Standard, même s’il y a beaucoup de blessés. Si pour lui il n’y avait pas de qualité, il ne fallait pas signer. Et s’il avait dit ça à l’époque, ça se serait mal passé. À un moment de la saison, ses joueurs seront-ils encore derrière lui ?", se questionne-t-il.



Paradoxalement, le Standard a conservé sa place dans le top 6 à l'issue du week-end : "Ça ne m'étonne pas car je le répète : le championnat est faible. Vous comprenez que le Standard soit en crise toutes les deux semaines… et soit dans les Play-offs 1 la troisième semaine ? C’est incroyable".