Aucun verdict sur la réforme avant...le printemps ? Voici pourquoi la Pro League est coincée par le temps

L'assemblée générale de la Pro League s'est réunie aujourd'hui dans un climat assez tendu. Mais nos décideurs...ne sont pas encore en mesure de décider quoi que ce soit en ce qui concerne les deux dossiers les plus chauds du moment.

Avec la contestation grandissante quant à la réforme du championnat et la crise dans le dossier DAZN, l'assemblée générale de la Pro League n'avait que l'embarras du choix en termes de thème de discussions cette après-midi. Mais il n'en est rien ressorti de concret.

Et ce n'est pas une surprise : cette assemblée générale avait beau être la première depuis l'intensification des tensions entre les partisans et les opposants de la réforme, aucun vote n'était prévu.

À chaque dossier ses exigences

Il faut dire que la Pro League ne peut pas décider de ce qu'elle veut quand elle le veut. Pour des questions aussi importantes, elle est tenue par le rythme des procédures et des différentes instances judiciaires compétentes.

En ce qui concerne la réforme du championnat, il faudra attendre les verdicts de l’Autorité Belge de la Concurrence et la Cour Belge d’Arbitrage pour le Sport. Et cela pourrait durer...jusqu'au printemps, un délai bien long pour des enjeux si importants, notamment en vue du déroulement de la fin de saison.



Pour le dossier DAZN, c'est le CEPANI qui est chargé de prendre position dans le litige avec la Pro League. Cette dernière attend une décision rapide. Le premier rendez-vous à l'agenda est prévu lundi prochain.