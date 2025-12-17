Noah Sadiki proche de faire pencher la balance ? Un ancien d'Anderlecht ouvre la porte au Congo

Alonzo Engwanda est en train de prendre du galon au FC Utrecht. La question de son choix de nationalité sportive de plus en plus présente.

Depuis l'été dernier, la fratrie Engwanda n'est plus représentée que par Nunzio à Anderlecht. Son frère Alonzo a disputé 38 matchs avec les RSCA Futures mais a ensuite tenté sa chance ailleurs. Le milieu défensif a rejoint le FC Utrecht. Après une blessure dans le courant de l'hiver, il s'est imposé comme titulaire au sein de l'équipe révélation de la saison dernière, quatrième d'Eredivisie.

Cette saison, il confirme, notamment en Europa League, où Utrecht a croisé la route d'équipes comme Lyon, Porto, le Betis Séville ou Nottingham Forest. Sa cote est en train de monter. Evalué à sept millions d'euros par Transfermarkt, il suscite de l'intérêt. Cela vaut pour les clubs, cela pourrait également être un enjeu en sélection.

Un binational en plein questionnement

Alonzo Engwanda est né d'un père congolais et d'une mère belge. Jusqu'ici, il a toujours représenté la Belgique jusqu'en U20 : "Dans ma tête, je suis 50% belge et 50% congolais. Mais ma culture et la manière avec laquelle j'ai été éduqué est plus belge que congolaise. C'est un fait. Je suis aussi très fier de mes racines congolaises. J'aimerais d'ailleurs en savoir plus sur mes origines là-bas. Je les connais moins que mes origines belges. Je n'ai jamais été au Congo, mais c'est le projet avec mon père", déclarait-il il y a un peu moins d'un an au média Léopard Leader Foot.

Noah Sadiki pourrait être un paramètre clé de l'équation : l'ancien joueur de l'Union Saint-Gilloise ne compte plus ses efforts pour convaincre les binationaux d'opter pour la RDC. Qui plus est, il connait très bien Engwanda pour avoir joué avec lui à Anderlecht : "Noah m'avait proposé de venir jouer pour les U20 congolais. Mais j'étais blessé, ça n'a pas pu se faire. Il est fou dans sa tête, ça donne envie d'être là avec lui. J'ai toujours dit que j'étais prêt à jouer pour le Congo, mais il faut que j'aille au pays, que je m'informe plus".

"Si le Congo vient demain et pas la Belgique, je choisis le Congo. Si les deux viennent, je ne sais pas", avait-il déclaré. Aujourd'hui, la situation n'a pas évolué en surface : le milieu de terrain de 22 ans n'a encore été sélectionné ni par l'un ni par l'autre. Mais au pays, certains affirment que Noah Sadiki a réussi son oeuvre et qu'Alonzo Engwanda a choisi de représenter le Congo. Un destin à la Mario Stroeykens, qu'il a également bien connu à Neerpede ? Cela pourrait en prendre le chemin, même si la nouvelle demande confirmation.



