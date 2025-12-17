Noah Sadiki proche de faire pencher la balance ? Un ancien d'Anderlecht ouvre la porte au Congo

Noah Sadiki proche de faire pencher la balance ? Un ancien d'Anderlecht ouvre la porte au Congo
Photo: © photonews

Alonzo Engwanda est en train de prendre du galon au FC Utrecht. La question de son choix de nationalité sportive de plus en plus présente.

Depuis l'été dernier, la fratrie Engwanda n'est plus représentée que par Nunzio à Anderlecht. Son frère Alonzo a disputé 38 matchs avec les RSCA Futures mais a ensuite tenté sa chance ailleurs. Le milieu défensif a rejoint le FC Utrecht. Après une blessure dans le courant de l'hiver, il s'est imposé comme titulaire au sein de l'équipe révélation de la saison dernière, quatrième d'Eredivisie.

Cette saison, il confirme, notamment en Europa League, où Utrecht a croisé la route d'équipes comme Lyon, Porto, le Betis Séville ou Nottingham Forest. Sa cote est en train de monter. Evalué à sept millions d'euros par Transfermarkt, il suscite de l'intérêt. Cela vaut pour les clubs, cela pourrait également être un enjeu en sélection.

Un binational en plein questionnement

Alonzo Engwanda est né d'un père congolais et d'une mère belge. Jusqu'ici, il a toujours représenté la Belgique jusqu'en U20 : "Dans ma tête, je suis 50% belge et 50% congolais. Mais ma culture et la manière avec laquelle j'ai été éduqué est plus belge que congolaise. C'est un fait. Je suis aussi très fier de mes racines congolaises. J'aimerais d'ailleurs en savoir plus sur mes origines là-bas. Je les connais moins que mes origines belges. Je n'ai jamais été au Congo, mais c'est le projet avec mon père", déclarait-il il y a un peu moins d'un an au média Léopard Leader Foot.

Noah Sadiki pourrait être un paramètre clé de l'équation : l'ancien joueur de l'Union Saint-Gilloise ne compte plus ses efforts pour convaincre les binationaux d'opter pour la RDC. Qui plus est, il connait très bien Engwanda pour avoir joué avec lui à Anderlecht : "Noah m'avait proposé de venir jouer pour les U20 congolais. Mais j'étais blessé, ça n'a pas pu se faire. Il est fou dans sa tête, ça donne envie d'être là avec lui. J'ai toujours dit que j'étais prêt à jouer pour le Congo, mais il faut que j'aille au pays, que je m'informe plus".

"Si le Congo vient demain et pas la Belgique, je choisis le Congo. Si les deux viennent, je ne sais pas", avait-il déclaré. Aujourd'hui, la situation n'a pas  évolué en surface : le milieu de terrain de 22 ans n'a encore été sélectionné ni par l'un ni par l'autre. Mais au pays, certains affirment que Noah Sadiki a réussi son oeuvre et qu'Alonzo Engwanda a choisi de représenter le Congo. Un destin à la Mario Stroeykens, qu'il a également bien connu à Neerpede ? Cela pourrait en prendre le chemin, même si la nouvelle demande confirmation.

Pourquoi la CAN peut avoir une grande influence sur l'avenir des Diables Rouges

Pourquoi la CAN peut avoir une grande influence sur l'avenir des Diables Rouges

15:00
Énorme coup dur pour Mario Stroeykens juste avant le début de la CAN 2025...

14:31
Romelu Lukaku, le meilleur attaquant belge de tous les temps ? Une vieille connaissance du buteur est claire

16:00
Une grande première depuis près de 40 ans : Anderlecht va avoir les oreilles qui sifflent ce week-end

13:00
1
Un ancien Diable Rouge sur la short-list d'un club de Pro League qui s'est récemment séparé de son entraîneur

15:40
La potentielle participation de la RDC au Mondial 2026 en danger ? Le Nigéria saisit la FIFA

13:30
1
Un club de Pro League en pole position pour signer un jeune talent des RSCA Futures

15:20
Loin des yeux, près du cœur : l'avis tranché de Laurent Ciman sur la nouvelle génération des Diables Rouges

11:00
L'ancien Anderlechtois Fabio Silva déjà proche d'un départ de Dortmund dès cet hiver ?

14:20
Soirée historique pour le football belge : un nouveau record battu

14:00
Il se jouera en pleine journée : le dernier match d'au revoir des Diables avant le Mondial se précise

09:00
1
Le prochain enfant de Sclessin à quitter le Standard ? "Je serai très heureux s'il y a un transfert, mais..."

12:20
"Lorsque vous avez une telle opportunité..." : Mehdi Bayat raconte l'arrivée de Marouane Fellaini à Charleroi

12:00
Cinq pistes pour succéder à Rik De Mil au Sporting Charleroi

11:40
Une Assemblée générale de tous les dangers ? La réunion attendue de tous pour l'avenir du championnat

11:20
"Sans lui, je partais" : Matthieu Epolo à cœur ouvert sur son ange gardien au Standard

10:30
Une petite bombe avant le match de dimanche : La Gantoise en justice contre le Club de Bruges ?

10:00
La relève se prépare : un ancien espoir d'Anderlecht sur le banc de Leipzig pour la toute première fois

08:30
1
Anderlecht entre dans la course pour un joueur... à 10 millions d'euros !

07:20
1
Des mois qu'il l'attendait : le retour qui ravit Vincent Kompany

09:30
"Pas d'ADN, pas de plan de jeu" : Laurent Ciman y va fort sur 'son' Standard

08:00
2
Que de chemin parcouru : un ancien de Pro League dans l'équipe type de la FIFA pour l'année 2025

07:40
Des prochaines semaines décisives pour ce jeune d'Anderlecht, qui doute de son avenir

20:40
2
Un adversaire des Diables Rouges voit grand : "Nous allons gagner la Coupe du Monde"

07:00
Deux buts manqués à cause d'une panne : DAZN se met encore le public à dos

06:30
Près d'un supporter de l'Union sur cinq soutient aussi... Anderlecht et le RWDM !

21:40
2
Ils n'ont pas traîné : virés de Bruges en même temps que Nicky Hayen, ils ont déjà retrouvé un poste en D1A

22:30
🎥 Une première depuis... Memphis Depay en 2011 : un Diablotin écrit l'histoire avec le PSV Eindhoven

23:00
1
📷 "Une dinguerie" : tout Charleroi n'a toujours pas digéré le but annulé contre l'Union

21:20
1
D1B : nouvelle défaite amère pour l'Olympic Charleroi, la course à la montée rebondit encore

22:00
Où va rebondir Nicky Hayen après son départ du Club de Bruges ? "Il y a déjà des possibilités"

21:00
L'ancien Brugeois absent pour la bataille des Flandres ? Gand refuse la suspension proposée à Michal Skoras

20:20
Après Leko et Still : nouveau transfert entre La Gantoise et le Club de Bruges

20:00
"Il n'y a plus qu'à accepter son destin" : Ilay Camara s'exprime le cœur lourd après son forfait pour la CAN

18:20
Terrible verdict pour Ilay Camara : voici la nature de la blessure du joueur d'Anderlecht

16/12
Le Standard dans le top 6, un miracle ? Les Rouches sont à douze matchs d'une première historique

19:30
1

