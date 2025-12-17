Un ancien Diable Rouge sur la short-list d'un club de Pro League qui s'est récemment séparé de son entraîneur

Photo: © photonews
Timmy Simons figurerait dans la short-list du KRC Genk pour remplacer Thorsten Fink, limogé ce lundi.

La Gazet van Antwerpen rapporte que des contacts auraient été pris par le KRC Genk avec l’ancien Diable Rouge. La dernière expérience de l’ancien Brugeois remonte à la saison dernière. Il avait été sur le banc du KVC Westerlo du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025.

Il avait quitté les Campinois en raison de désaccords sur les objectifs sportifs. La séparation avait été faite à l’amiable et c’est Issame Charaï qui l’avait alors remplacé. Lors de la saison 2023-2024, il avait été sur le banc de Dender, tandis que lors de l’exercice 2021-2022, il avait entamé son aventure en tant que T1 à Zulte Waregem. Il a également déjà été adjoint à l’Essevee et à Bruges. Chez les Blauw en Zwart, Timmy Simons a aussi entraîné les jeunes.

Nicky Hayen et un troisième entraîneur, dont le nom n’a pas filtré, seraient également sur la table du côté des Limbourgeois. Mark van Bommel et Ruud van Nistelrooij sont cités, mais cela semble peu envisageable en raison des exigences financières de ces derniers.

Un nouvel entraîneur attendu pour janvier

En attendant, l’équipe sera dirigée par l’entraîneur intérimaire Domenico Olivieri, assisté de Michel Ribeiro et de Devon Maes. Ce vendredi, le KRC Genk se déplacera sur la pelouse du Sporting de Charleroi, qui se contente pour le moment d’un remplacement par un entraîneur intérimaire après le départ de Rik De Mil.


Le nouvel entraîneur des Limbourgeois devrait entrer en fonction début janvier. Il devrait faire ses premiers pas lors du stage hivernal à Marbella. Celui-ci se tiendra du 6 au 12 janvier.

