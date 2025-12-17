L'ancien Anderlechtois Fabio Silva déjà proche d'un départ de Dortmund dès cet hiver ?

Arrivé au Borussia Dortmund l'été dernier, Fabio Silva pourrait déjà quitter l'Allemagne. Un prêt au Betis Séville serait actuellement sur la table.

C’est ce que révèle le journaliste sportif expert mercato Sacha Tavolieri dans les colonnes de Sky Sport CH. La formation espagnole activerait sérieusement le dossier.

Les deux clubs (Dortmund et le Real Betis) seraient en ce moment en pleines discussions, et celles-ci seraient même déjà bien avancées. Un prêt dès cet hiver est envisagé. Le club andalou voudrait également ajouter une option d’achat au deal.

Dortmund prêt à le laisser partir ?

Dortmund se montrerait ouvert à un départ de son avant-centre sous forme de prêt avec option d’achat. Rien n’aurait encore été réglé : plusieurs détails resteraient toujours à être fixés. Les conditions financières et contractuelles seraient pour le moment au cœur des discussions.

L’ancien Anderlechtois ne connaît pas des débuts rêvés avec le Borussia Dortmund. Depuis son arrivée cet été, il a pris part à un total de 15 rencontres et n’a planté qu’un petit but et délivré 3 passes décisives. Il n’a été titulaire qu’à trois reprises toutes compétitions confondues depuis le début de l’exercice. Trois fois, lors des quatre derniers matchs. Le reste du temps, il a dû se contenter de grappiller des minutes.



Après son passage en prêt à Anderlecht lors de la saison 2022-2023, Fabio Silva avait enchaîné les locations, passant par le PSV, les Rangers et Las Palmas. L'été dernier, il avait quitté officiellement Wolverhampton pour rejoindre Dortmund.