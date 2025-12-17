Eden Hazard va bientôt rejouer au football pour la bonne cause

Eden Hazard sera une nouvelle fois de la partie lors de l'événement Match for Hope fin janvier prochain au Qatar.

La nouvelle a été annoncée sur les réseaux sociaux de Match for Hope. "Eden Hazard, maître du dribble et icône du football, fera son retour à Match for Hope en 2026, prêt à régaler à nouveau le public avec ses gestes techniques sous les couleurs de la Team Chunkz", annonce l’organisation.

Cet événement caritatif est un match de football organisé à des fins humanitaires. Il réunit d’anciens joueurs, des créateurs de contenu, des artistes et des personnalités médiatiques. L’objectif est de lever des fonds pour des causes solidaires. Les bénéfices sont reversés à l’association Education Above All Foundation (EAA).

Team Chunkz vs Team AboFlah

La Team Chunkz et la Team AboFlah s’affronteront lors de cette édition 2026. Eden Hazard, Thierry Henry, Marcelo ou encore Diego Costa seront notamment de la partie.

Le nom de tous les invités n’a pas encore été dévoilé. La liste complète devrait prochainement être révélée sur les réseaux sociaux de l’événement, mais comme lors des éditions précédentes, de nombreuses stars sont attendues.

Cette rencontre se tiendra le 30 janvier 2026 à l’Ahmad bin Ali Stadium de Doha et promet une nouvelle fois un grand spectacle. Ce match sera à suivre en direct sur YouTube.



