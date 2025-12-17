La potentielle participation de la RDC au Mondial 2026 en danger ? Le Nigéria saisit la FIFA

La Fédération nigériane de football (NFF) a déposé une plainte auprès de la FIFA afin de contester l'éligibilité de plusieurs internationaux congolais lors de la finale des barrages africains entre le Nigéria et la République démocratique du Congo.

Les deux équipes avaient dû se départager aux tirs au but, après un match qui s’était terminé sur le score de 1-1. C’est la République démocratique du Congo qui avait remporté la séance (3-4) et donc décroché son billet pour les barrages interconfédérations. Les Congolais se devront désormais de battre le vainqueur de l’opposition entre la Jamaïque et la Nouvelle-Calédonie pour décrocher leur billet pour le Mondial 2026. Mais si, finalement, c’était le Nigéria qui disputait cette finale qualificative…

C’est en tout cas ce que demande la Fédération nigériane de football (NFF). Elle conteste l’éligibilité de plusieurs joueurs congolais alignés lors du match entre les deux équipes africaines le 16 novembre dernier, affirmant que certains internationaux ne respecteraient pas les conditions pour jouer sous les couleurs congolaises.

Pas moins de 9 joueurs seraient concernés selon les documents de la FIFA. Axel Tuanzebe, Aaron Wan-Bissaka, Arthur Masuaku ou encore Charles Sadiki figurent dans la liste.

Les mots du secrétaire général de la Fédération nigériane

Le Dr Sanusi Mohammed, secrétaire général de la Fédération nigériane, a pris la parole à ce sujet : "La FIFA a été induite en erreur en validant l’éligibilité de ces joueurs, car il ne relève pas de la responsabilité de la FIFA d’interpréter ou de faire respecter les lois nationales sur la citoyenneté."

"La loi de la République démocratique du Congo n’autorise pas la double nationalité, alors que certains des joueurs concernés détiendraient une double citoyenneté", pointe-t-il. "Il n’appartient pas à la FIFA de connaître les lois internes de chaque pays ; c’est pourquoi nous avons officiellement attiré l’attention de la FIFA sur cette question et nous attendons désormais son verdict."



