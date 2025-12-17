Énorme coup dur pour Mario Stroeykens juste avant le début de la CAN 2025...

Sélectionné avec la République démocratique du Congo pour disputer la Coupe d'Afrique des Nations 2025, Mario Stroeykens ne sera finalement pas de la partie en raison d'une blessure.

C'est ce qu'ont officiellement annoncé les Léopards ce mercredi après-midi dans un communiqué officiel partagé sur les réseaux sociaux. "En raison d’une blessure contractée avec son club lors de son dernier match, le joueur Mario Stroeykens ne pourra malheureusement pas participer à la CAN 2025", écrit la sélection.

C'est Gaël Kakuta, milieu offensif de Sakaryaspor (D2 turque), qui le remplace. Mario Stroeykens s'est blessé face à Saint-Trond samedi dernier (victoire 2-1). Il avait cédé sa place à la 58e minute de jeu.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est un véritable coup dur pour le jeune Anderlechtois. Il s'apprêtait à faire ses grands débuts avec les Léopards, et qui plus est dans une compétition continentale.

Mario Stroeykens et Ilay Camara malchanceux

Décidément, les Anderlechtois qui devaient participer à cette CAN n'ont pas de chance. Ilay Camara, qui était l'autre Anderlechtois à avoir été sélectionné, s'est également blessé et ne participera donc pas au tournoi avec le Sénégal.

La République démocratique du Congo démarrera son aventure dans la compétition mardi prochain. Les Léopards affronteront le Bénin au Stade Al Madina, à Rabat (Maroc). Leurs deux autres adversaires de phase de groupe sont le Botswana et le Sénégal.