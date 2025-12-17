Énormes tensions entre La Gantoise et le Club de Bruges : "Ça finit forcément par exploser"

Le climat se tend encore entre La Gantoise et le Club de Bruges après des contacts avec le coach des gardiens Bart Van Tornhout.

Le consultant Franky Van der Elst comprend la colère. "C’est incroyable que cela s’ajoute à tout le reste", dit-il dans Het Nieuwsblad. "On écarte d’abord l’entraîneur et son adjoint et ensuite on va discuter avec l’entraîneur des gardiens. Le Club de Bruges n’est pas sympathique."

Selon Van der Elst, ce n’est pas qu’une histoire de staff ou de personnes. Le problème est plus profond. "La rivalité entre ces deux clubs est traditionnellement très forte", explique-t-il. "À cela s’ajoutent les tensions autour des play-offs, où le Club de Bruges et La Gantoise s’opposent frontalement depuis des années."

Franky Van der Elst comprend la colère de La Gantoise.

Pour lui, le timing est particulièrement mal choisi. "Je comprends très bien que Sam Baro ne trouve pas ça drôle", affirme Van der Elst. "Pour Gand, ça ressemble à une accumulation de faits et à un moment donné, ça finit forcément par exploser."

La raison pour laquelle le Club s’est à nouveau tourné vers Gand n’est, selon lui, pas difficile à expliquer. "Cela a sans doute à voir avec Ivan Leko. Il a travaillé avec Van Tornhout et a dû être convaincu de ses qualités."

Lire aussi… Une petite bombe avant le match de dimanche : La Gantoise en justice contre le Club de Bruges ?›

Malgré tout, il estime que le Club aurait pu fixer une limite. "Un club peut aussi dire : "excusez-moi, ça suffit". D’autres clubs auraient été beaucoup plus prudents. Aujourd’hui, le Club de Bruges a jeté de l’huile sur le feu."