Voici pourquoi les prochaines semaines s'annoncent cruciales pour Martin Delavallée

Ce lundi, Mohamed Koné s'est envolé pour le Maroc afin de rejoindre sa sélection, la Côte d'Ivoire. Il a été sélectionné dans le groupe ivoirien pour la Coupe d'Afrique des Nations 2025. L'opportunité pour Martin Delavallée de reprendre une place de titulaire chez les Zèbres.

En début d'exercice, le choix de Rik De Mil était clair : Martin Delavallée était le numéro 1, tandis que Mohamed Koné devait se contenter d'une place de second gardien. Mais finalement, les choses ont évolué.

Mohamed Koné a entamé sa saison avec un match de Coupe de Belgique face au RFC Liège le 28 octobre. Contre les Sang et Marine, il avait été choisi et a réalisé une prestation de haut vol, permettant à son équipe de garder le zéro dans ce 1/16e de finale de Coupe de Belgique. Les Zèbres s'étaient finalement qualifiés pour les 1/8e de finale en venant à bout des hommes de Gaëtan Englebert sur le score de 0-1.

Beaucoup se disaient alors que le portier ivoirien n'avait fait que cette brève apparition en Coupe et qu'on ne le reverrait ensuite plus beaucoup, si ce n'est en Coupe. Et c'est vers cela qu'on semblait se tourner puisque, la même semaine, les Zèbres affrontaient le Standard et c'est bien Martin Delavallée qui était titulaire.

Rik De Mil a cependant décidé d'effectuer un changement le 8 novembre dernier face à Westerlo. C'est Mohamed Koné qui a été titularisé pour la première fois de la saison en championnat. Et depuis, il n'a pas perdu sa place ! Ses prestations étant assez encourageantes.

Les prochaines semaines pourraient être décisives



Désormais, Rik De Mil est parti à La Gantoise. C'est le prochain entraîneur qui devra décider qui occupera le rôle de numéro 1 prochainement. Martin Delavallée aura en tout cas l'opportunité de se montrer lors de la participation de Koné à la CAN 2025. Alors, simple retour dans le onze temporaire, ou installation durable pour le portier belge ?