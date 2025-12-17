Encore un entraîneur sur la sellette en Pro League : voici pourquoi la décision tarde

Le Cercle de Bruges est actuellement avant-dernier du classement, sous la pression constante de Dender. En difficulté sur le plan des résultats depuis plusieurs mois, le club maintient toutefois sa confiance en son entraîneur, Onur Cinel, en tout cas... pour le moment.

De nombreux supporters s’attendaient déjà à voir Onur Cinel quitter ses fonctions, mais le club lui accorde encore un sursis. Les supporters sont toutefois clairement mécontents de la tournure actuelle des événements sur le plan sportif.

Le Cercle de Bruges s’oriente vers la recherche d’un éventuel successeur, mais jusqu’à présent, le bon candidat n’a pas encore été trouvé. Onur Cinel reste donc à la tête de l’équipe.

L’entraîneur, de son côté, croit toujours pouvoir provoquer un déclic. Il bénéficie de la confiance du groupe et espère la traduire en meilleurs résultats.

Face à Louvain, Onur Cinel doit absolument s’imposer

Contre Louvain, le coach sera donc normalement encore sur le banc. Ce match est perçu comme une occasion de gagner du temps et d’alléger la pression. Un résultat positif pourrait offrir un bol d’air au club, tandis qu’une nouvelle défaite relancerait les discussions autour d’un possible licenciement.



Onur Cinel était arrivé au Cercle de Bruges en juillet dernier. Son contrat avec les Groen en Zwart court jusqu’au 30 juin 2027. À noter qu’il est également entraîneur assistant de la sélection nationale autrichienne.