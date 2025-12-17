Alexander Blessin, l'ancien coach de l'Union, visé par de graves accusations en Italie

Alexander Blessin est violemment attaqué en Italie. Le gardien du Genoa Federico Marchetti accuse l'ex-coach de l'Union Saint-Gilloise d'humiliations et d'insultes.

Alexander Blessin, ancien entraîneur de l’Union Saint-Gilloise lors de la saison 2023-2024, se retrouve au centre d’une polémique venue d’Italie. Avant la Belgique, l’Allemand entraînait Gênes, un passage qui laisse de très mauvais souvenirs à certains.

Sportivement, son bilan n’était pas mauvais, avec 45 points pris en 33 matchs. Mais pour Federico Marchetti, gardien du club, les chiffres ne disent pas tout.

Dans la Gazzetta dello Sport, Marchetti n’épargne pas son ancien entraîneur. "C’est le pire entraîneur que j’aie jamais vu. Il nous traitait comme des moins que rien et nous humiliait constamment, même individuellement. Il s’en prenait aux joueurs et les insultait."

Blessin raciste ?

Le gardien va plus loin dans ses accusations. "Il détestait les Italiens. Il a complètement dénigré Calafiori et l’a même traité de "sale Italien". Il me détestait, ainsi que Criscito et Behrami."



Selon Marchetti, ce climat explique certains départs. "Ce n’est pas un hasard si Pandev a choisi de rejoindre Parme en Serie B pour lui échapper." Après son passage à l’Union Saint-Gilloise, Blessin entraîne le club allemand de St. Pauli.