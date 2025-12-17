Un adversaire des Diables Rouges voit grand : "Nous allons gagner la Coupe du Monde"

Photo: © photonews

Omar Marmoush voit les choses en grand. L'attaquant égyptien de Manchester City voit son pays capable de créer de grandes surprises à la Coupe du monde 2026... et pourquoi pas la remporter ?

En étant tombée dans le même groupe que l’Égypte, l’Iran et la Nouvelle-Zélande, la Belgique peut se montrer satisfaite de son tirage pour la Coupe du Monde 2026. Les Diables Rouges devront toutefois rester vigilants pour éviter les pièges, comme ce fut le cas en 2022.

L’un de ses adversaires compte bien créer la surprise. Après une longue disette, l’Égypte, qui n’a plus franchi le premier tour d’un Mondial depuis 1934, peut enfin rêver. Huitièmes de finaliste de la dernière Coupe d’Afrique des Nations, les Pharaons nourrissent de grandes ambitions pour l’édition 2025.

Omar Marmoush et l'Egypte veulent gagner la Coupe du monde

C’est en tout cas ce qu’a affirmé Omar Marmoush lors d’une conférence de presse à Manchester City. L’attaquant de 26 ans entend tout mettre en œuvre pour que son pays fasse sensation cet été. Et il y croit fermement.

"Nous [l’Égypte] allons bien sûr remporter la Coupe d’Afrique des Nations, puis allons remporter la Coupe du Monde. Nous voulons nous montrer sous notre meilleur jour, nous pouvons rêver de gagner le tournoi ou d’atteindre un certain stade. Nous n’y allons pas simplement pour faire acte de présence, du genre : ‘Nous sommes allés à la Coupe du Monde’, et c’est tout."

"Avec les joueurs, l’équipe et la qualité que nous avons, en tant qu’équipe nationale égyptienne, nous sommes la meilleure équipe d’Afrique. Et [l’été prochain], à la Coupe du Monde, il s’agit de passer la phase de groupes et de montrer au monde qui nous sommes, pas seulement d’être présents", a-t-il ajouté. Des propos qui traduisent une ambition claire et assumée.

