Cinq pistes pour succéder à Rik De Mil au Sporting Charleroi
Rik De Mil a quitté le Sporting Charleroi en cours de saison et, à court terme, il ne sera pas remplacé. Hans Cornelis assure l'intérim, mais qui pourrait bien reprendre les rênes par la suite ? Voici cinq pistes plausibles.

Frédéric Taquin

Il est l'option la plus évidente, au point où Mehdi Bayat a estimé nécessaire de nier toute intention de contacter Frédéric Taquin dans la foulée du licenciement de Rik De Mil. Et pour cause : on le sait, Taquin est très loyal et on l'imagine mal abandonner le navire louviérois en pleine saison.

Mais le coach de la RAAL n'a jamais caché être Carolo de coeur. Le derby contre le Sporting Charleroi était très spécial pour lui, et la loyauté n'a jamais empêché l'ambition (demandez à David Verwilghen). Une fois la saison terminée, et si le RCSC a attendu jusque là, qui sait ? 

Hein Vanhaezebrouck 

Il a tellement pris ses aises dans son rôle de consultant qu'on en oublierait presque que Hein Vanhaezebrouck est l'un des coachs ayant connu le plus de succès en D1A ces dix dernières années. Un titre en 2015, une Coupe en 2022, chaque fois avec La Gantoise : pas étonnant qu'à chaque licenciement (c'est-à-dire très souvent), son nom revienne dans les discussions.



Vanhaezebrouck n'a jamais entraîné de club francophone, mais sa maîtrise de la langue de Molière est excellente, comme l'était celle de Rik De Mil. En 2019, il était contacté par Charleroi pour remplacer Mazzù parti à Genk, et assurait "ne pas être insensible" à cet intérêt. Six ans plus tard, est-ce la bonne ? 

Will Still 

Reims, Lens, Southampton... Charleroi ? La trajectoire impliquerait que Will Still accepte un bond en arrière, et on doute que ce soit sa priorité, que ce soit sur le plan sportif ou personnel, car on sait que sa femme vit une situation médicale complexe. Mais on imagine mal Mehdi Bayat ne pas le sonder.

Licencié de Southampton en novembre, Still a refusé Nantes récemment. Assez bizarrement, il n'a jamais pris place sur le banc carolo même en tant qu'adjoint lorsque son frère Edward était à la barre : il était à l'époque assistant à Reims et au Standard. Sa mentalité carrée et sa forte personnalité pourraient pourtant mieux coller au Sporting que le caractère très froid et analytique de son aîné. 

Yannick Ferrera 

Récemment, Yannick Ferrera ne s'en cachait pas : il souffrait d'un manque de reconnaissance en Belgique. Il était pourtant, très jeune, considéré comme l'un des coachs à suivre en D1A, ayant obtenu de très bons résultats avec Saint-Trond. Plus récemment, au RWDM, son licenciement avait sonné comme un coup de tonnerre, car malgré une fin de saison délicate, il avait mené le club aux portes de la promotion.

Fraîchement licencié de Zamalek, en Egypte, Yannick Ferrera est libre. Charleroi, il connaît : c'est au Mambourg qu'il a entamé sa carrière d'entraîneur, en 2012. Il était alors devenu le plus jeune coach de l'histoire du football belge, un record battu depuis... par Will Still. Va-t-il revenir par la grande porte ? 

Steven Defour 

Imaginez la tête des supporters du Standard si le duo Fellaini-Defour se reformait... sur le banc du Sporting Charleroi. Cela ne devrait pas arriver même si Steven Defour devenait T1 des Zèbres, puisque Marouane Fellaini ne restera en théorie que deux semaines au sein du staff carolo. Mais l'idée prête à sourire.

Steven Defour, cependant, n'est plus vraiment tenu par sa loyauté aux Rouches depuis qu'il est déjà passé à l'ennemi anderlechtois. Libre depuis la fin de son aventure malinoise, il attend le bon projet : cela pourrait-il le Sporting Charleroi ? 

Charleroi

