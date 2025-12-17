Romelu Lukaku, le meilleur attaquant belge de tous les temps ? Une vieille connaissance du buteur est claire

Jean Kindermans, l'actuel coordinateur des jeunes de l'Antwerp, mais surtout l'ancien d'Anderlecht pendant près de 20 ans, a été interrogé sur le top cinq des plus grands talents qu'il a formés. Une question à laquelle il n'a pas eu facile de répondre, mais à laquelle il s'est prêté.

"Tout d'abord, je voudrais dire que c'est une question extrêmement difficile à laquelle je ne réponds généralement pas. Et à laquelle je n'aime pas répondre", a-t-il précisé au micro de DAZN Belgium.

Le premier joueur qu'il a cité est Dennis Praet. "Il a remporté le Soulier d'or. Il est arrivé un peu plus tard en formation, mais je le mets en cinquième position." En quatrième position, il choisit de citer Mile Svilar, actuel portier de l'AS Roma : "C'était un phénomène. Je me suis toujours demandé comment un gardien aussi talentueux n'a pas percé. Mais maintenant, il est gardien numéro 1 de l'AS Roma. Il devait absolument en faire partie."

En troisième position, il a choisi l'ailier de Manchester City, Jérémy Doku. Un joueur spécial selon lui : "Il possède un talent spécifique et il est extrêmement rapide. Il est aussi en train de percer à Manchester City." En seconde position, c'est le capitaine des Diables Rouges, Youri Tielemans, qu'il a décidé de placer. "Je n'ai jamais travaillé avec un joueur doté d'autant de classe naturelle, d'élégance balle au pied, de technique de contrôle, de qualités de passes et de frappe. Je n'ai jamais revu une telle pureté", explique-t-il.

Le numéro un est..

Le joueur qu'il a choisi de placer en première position est Romelu Lukaku. "Je ne peux placer que lui en première position", pointe Jean Kindermans. "J'espère ne pas faire de peine à Paul Van Himst, mais il est le meilleur attaquant de tous les temps en Belgique. Il ne devrait plus y avoir de débat par rapport à ça. Je dois le mettre en numéro un."

Big Rom a d'ailleurs réagi à cette place dans le top 1 en story Instagram. Il a partagé la vidéo de DAZN Belgium en écrivant "The 🐐, Jean Kindermans 👑". Une réaction qui témoigne de son respect envers ce dernier.



