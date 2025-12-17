Ses débuts pour le Standard, plus de... 20 ans plus tard : Lucas Pirard donne une leçon de persévérance

Lucas Pirard n'est pas un "petit nouveau" en Jupiler Pro League, mais les premières minutes qu'il s'apprête à disputer avec le Standard le week-end prochain auront un goût très particulier.

Voilà de longues années que Lucas Pirard (30 ans) roule sa bosse en D1A et en D1B. Que ce soit pour Saint-Trond, Courtrai, Lommel, Waasland-Beveren ou encore l'Union Saint-Gilloise, le natif de Sprimont a déjà accumulé tout près de 100 matchs de Jupiler Pro League et une trentaine de Challenger Pro League.

Pourtant, malgré cette expérience, nul doute que Pirard ressentira un pincement au coeur ce samedi lorsqu'il débutera sur la pelouse de Dender. Car s'il a déjà arboré l'écusson du Standard de Liège avec le SL16 (2 matchs la saison passée), c'est la première fois qu'il jouera pour l'équipe A des Rouches.

Et cette première, cela fait... plus de 20 ans qu'il l'attend (il a rejoint le club à 9 ans), et elle aura lieu près de 10 ans après qu'il ait quitté Sclessin pour lancer sa carrière. Car Pirard est un Rouche pur jur, formé au Standard dès 2009 avant d'être intégré à l'équipe A quelques années plus tard.

Les grands débuts des années plus tard

Après un prêt à Lommel, Pirard, bouché par une académie de gardiens réputée, décide de rejoindre Saint-Trond, un choix qui se sera avéré le bon. Mais on n'oublie jamais ses premières amours et après que le KV Courtrai ait été relégué, le retour du Liégeois en bord de Meuse était une belle histoire.





Une histoire qui, jusqu'ici, a ressemblé à la première fois : une forte concurrence qui l'a empêché de faire ses débuts. Mathieu Epolo n'a pas quitté le club, contrairement à ce qui se dessinait l'été passé, et il aura donc fallu attendre cette sélection surprise avec la RDC pour qu'il obtienne sa chance. Car même en Coupe, le n°1 avait préséance.

Personne à Sclessin n'est inquiet : Pirard est prêt pour que son rêve ne se transforme pas en cauchemar. "C’est quelque chose auquel j’ai pensé en revenant l’été dernier", reconnaît-il sans fard en conférence de presse. "J'ai l'expérience requise, je ne ressens pas la pression. Je suis prêt, même si je mentirais en disant que ce n'est pas spécial".