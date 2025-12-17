Les caisses de la Fédération belge pourraient bien être remplies : la FIFA présente les primes du Mondial 2026

La FIFA a approuvé un montant total de 727 millions de dollars (un peu plus de 620 millions d'euros) pour la prochaine Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Sur ce montant, 655 millions de dollars seront directement répartis entre les 48 pays participants sous forme de primes, soit une hausse de 50 % par rapport à la précédente Coupe du monde.

Le champion du monde recevra 50 millions de dollars, tandis que le finaliste malheureux empochera 33 millions de dollars. Le troisième repartira avec 29 millions de dollars.

Les Diables Rouges déjà assurés de 9 millions de dollars

Même les nations éliminées dès le premier tour (places 33 à 48) toucheront 9 millions de dollars. En outre, chaque pays percevra 1,5 million de dollars pour financer sa préparation, précise la FIFA.

Son président, Gianni Infantino, qualifie la Coupe du monde 2026 de projet financièrement "révolutionnaire pour la communauté mondiale du football".



Les Diables Rouges affronteront l’Iran, l’Égypte et la Nouvelle-Zélande en phase de groupes et pourront augmenter leur part de primes s’ils vont loin dans le tournoi. Le premier objectif est clair : passer la phase de groupes dans un groupe sur le papier abordable avant d’espérer aller plus loin.