Des mois qu'il l'attendait : le retour qui ravit Vincent Kompany

Jamal Musiala commençait à trouver le temps long à l'infirmerie. Mais il est enfin de retour avec le groupe.

Dès son arrivée au Bayern Munich, Vincent Kompany n'a eu d'autre choix que de faire de Jamal Musiala un joueur clé de son équipe. L'Allemand de 22 ans est un phénomène et n'a pas eu trop de difficultés à s'adapter au football de Vince the Prince.

Le milieu offensif a inscrit 21 buts et délivré 8 assists lors de la première saison de Kompany en Bavière. Et pourtant, il avait manqué plusieurs matchs sur blessure. Une déchirure musculaire l'avait ainsi mis sur la touche au début du mois d'avril.

Pas épargné ces derniers mois

Revenu pour la Coupe du Monde des clubs, il s'y était occasionné une fracture du péroné et d’une luxation de la cheville face au PSG, à la suite d’un choc avec Gianluigi Donnarumma, et n'a plus joué le moindre match depuis lors.

Hier, il a enfin pu reprendre l'entraînement collectif, après de longues semaines de travail individuel. Ses coéquipiers l'ont accueilli comme il se doit, avec un haie d'honneur et quelques baffes perdues au passage.

Feels good to be back with the team 🙏🏽 pic.twitter.com/DxDgIZqEx7



— Jamal Musiala (@JamalMusiala) December 16, 2025

Le Bayern Munich à la sauce Kompany est déjà d'une puissance effrayante cette saison (81 buts inscrits en 24 matchs), le retour de Jamal Musiala dans l'équipe ne la rendra que plus redoutable.