Le prochain enfant de Sclessin à quitter le Standard ? "Je serai très heureux s'il y a un transfert, mais..."

Le prochain enfant de Sclessin à quitter le Standard ? "Je serai très heureux s'il y a un transfert, mais..."
Matthieu Epolo a pris du galon au Standard. Mais il reste les pieds sur terre et veut entraîner tout le monde dans son sillage.

Être capitaine du Standard à 20 ans n'est pas donné à tout le monde. Se remettre de ses erreurs de jeunesse quand on est exposé si tôt dans un club de cette envergure non plus. Mais Matthieu Epolo a trouvé les ressources mentales pour composer avec cette pression et être aujourd'hui l'un des leaders de l'équipe.

Il évoque son brassard de capitaine au micro de DAZN : "C'est une énorme fierté. On ne va pas se mentir, ça fait du bien. Mais dans mon comportement, rien n'a changé. J'essaie de rester le même, montrer l'exemple sur le terrain. Mais il y a encore des cadres dans le vestiaire. Je reste à ma place".

Attachement et ambitions

"Quand je suis arrivé pour la première fois dans le noyau A (en 2021, quand il n'avait que 16 ans), il y avait encore Jean-François Gillet, Mehdi Carcela, Laurent Henkinet, Zinho Vanheusden, Samuel Bastien, Nicolas Raskin. Des mecs qui aiment ce club. J'ai pu apprendre d'eux", poursuit-il.

Il leur emboîte aujourd'hui le pas, avec la même passion : "Je pense que tous les joueurs qui sont passés ici sont tombés amoureux du club. Ca s'est mal fini pour certains, mais quand tu vois Sclessin, tu oublies tes problèmes. Je me le disais quand j'étais sur le banc. Imagine devenir champion dans ce stade. Là, on ne demande que les Playoffs. Imagine juste ça. Tu sens que les autres ont peur de venir chez nous".

Malgré son amour pour le club, Matthieu Epolo est plus d'une fois passé proche d'un départ ces derniers mois. L'opportunité se représentera sans doute encore très vite : "Je vise le plus haut possible. S'il y a un transfert, je serai très heureux. Mais je veux d'abord bien faire les choses ici au Standard".

