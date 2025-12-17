Les Francs Borains calent contre les RSCA Futures, match de la peur pour le RWDM : les résumés de D1B

Trois rencontres de D1B étaient au programme ce soir. On retiendra notamment la défaite des Francs Borains contre les RSCA Futures.

Après sept ans comme joueur en Mauve et plusieurs perches tendues comme entraîneur, Yves Vanderhaeghe retrouvait Anderlecht en tant que coach des Francs Borains. Avec un mot d'ordre : relever la tête après les deux défaites contre le Lierse et Beveren.

Malgré les joueurs d'expérience alignés d'entrée comme Massimo Bruno, Dorian Dessoleil et Sébastien Dewaest, la première demi-heure a totalement été à l'avantage des RSCA Futures. Un penalty concédé (transformé par Gassimou Sylla) et un obus d'Alexander De Ridder (officiellement comptabilisé comme un auto-but du gardien borain) ont rapidement mis les visiteurs dos au mur.

💥 | Une frappe puissante d’Alexander De Ridder permet aux RSCA Futures de faire le break ! 🚀🟣 #ANDRFB pic.twitter.com/iFz8x0MimQ — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) December 17, 2025

En deuxième mi-temps, les Francs Borains ont poussé mais sont restés stériles jusqu'au bout. Ils concèdent ainsi leur troisième défaite de rang (la troisième sans marquer) et voient leur adversaire du soir revenir à un point.

Le RWDM en tremblant

De son côté, le RWDM disputait son premier match depuis le départ de Frédéric Frans et de deux de ses adjoints. C'est à un vrai match de la peur auquel on a eu droit contre le Club NXT. Les jeunes Brugeois (riches d'une seule victoire cette saison) ont pris les choses en main, le gardien molenbeekois a dû sortir cinq arrêts (un seul pour son vis-à-vis). Mais le RWDM a tout de même exulté en fin de match. Dans le temps additionnel, Mamadou Simbakoli a offert à l'équipe sa première victoire depuis huit matchs pour enfin mettre un terme à cette spirale infernale. Même si le chantier reste immense.





Enfin, Beveren a profité des faux pas d'hier soir de Courtrai et du Beerschot pour conforter encore un peu plus sa première place. Les Waeslandiens ont été menés après moins d'un quart d'heure chez les U23 de Genk mais ont ensuite renversé la vapeur via Kurt Abrahams et l'inévitable Lennart Mertens pour prendre six points d'avance en tête du championnat.