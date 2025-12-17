Incroyable mais vrai : Hans Vanaken bientôt en tête d'un classement mondial

Hans Vanaken enchaîne les minutes en 2025. Avec plus de 6 000 minutes jouées, personne ne fait mieux que le capitaine du Club de Bruges.

Hans Vanaken est le premier nom que l'on couche sur la feuille de match du côté du Club de Bruges. Ce n'est pas avec l'arrivée d'Ivan Leko que les choses vont changer.

Le capitaine brugeois ne sort presque jamais du terrain et ne prend pas de repos. Il accumule du temps de jeu même avec les Diables Rouges depuis que Rudi Garcia a repris l'équipe.

Une année à 6015 minutes

Le CIES a fait le calcul et le chiffre est impressionnant. En 2025, Vanaken a passé environ 6 000 minutes sur la pelouse. Cela représente près de cent heures de match. Il lui reste encore deux rencontres à disputer avant la fin de l’année.

Le futur numéro un mondial

Personne ne fait mieux que lui sur toute la planète. Ou en tout cas, plus personne ne pourra le battre d'ici quelques jours. Pour l'instant, c'est Junior Alonso qui est devant avec 6 036 minutes. Mais le défenseur paraguayen ne jouera plus d'ici la fin de la saison.