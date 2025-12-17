Comme Marouane Fellaini, ces joueurs belges ont opté pour une reconversion un peu "différente"

Comme Marouane Fellaini, ces joueurs belges ont opté pour une reconversion un peu "différente"
Photo: © photonews

Qui a dit que la seule option de reconversion pour un footballeur était entraîneur principal, dirigeant de club ou consultant ? Marouane Fellaini prouve qu'il y a des pistes alternatives, et il n'est pas le seul.

Que faire pour rester actif quand on a bien gagné sa vie durant sa carrière, qu'on veut garder une forme de discrétion ou de liberté et qu'on a, peut-être, pas exactement la fibre pour devenir entraîneur principal, directeur sportif ou encore consultant pour les médias ? 

Ces dernières années, de nombreux Diables Rouges ou figures bien connues de notre football ont prouvé que les réponses à cette question pouvaient être plus nombreuses et créatives qu'on le pensait. Ainsi, Marouane Fellaini, jeune retraité, s'offre des piges de "conseiller technique" : en Chine, à Dubaï et désormais sous les feux de la rampe en Pro League, avec le Sporting Charleroi. 

Luc Nilis, une légende... et un parcours discret 

L'un des parcours étonnants quand on le met en parallèle à sa très grande carrière de joueur est celui de Luc Nilis. On parle là de l'un des attaquants les plus prolifiques et spectaculaires de l'histoire du football belge, intronisé parmi la "first class" au Hall of Fame de la Pro League.

Pourtant, Nilis, au caractère un peu à part, se tient éloigné des projecteurs : longtemps entraîneur des jeunes attaquants au PSV, puis assistant en Turquie, entraîneur des attaquants en... Jordanie puis coach du Belisia Bilzen, sa ville, en divisions inférieures, il se contente encore de coacher les attaquants au Patro Eisden désormais. On l'imaginerait bien au sein du staff des Diables, un jour, mais l'histoire de Nilis et de la sélection a toujours été délicate...

Anthony Vanden Borre, une reconversion inattendue 

Aurait-on pu imaginer qu'Anthony Vanden Borre devienne... "Human coach" (comprendre, derrière l'anglicisme à la mode, coach mental) après sa carrière ? Probablement pas, du moins si on est resté bloqué sur l'image assez négative qu'a pu avoir l'ex-Diable Rouge. Les choses ont bien changé et la RAAL avait vu clair en proposant ce rôle un peu à part à Vanden Borre.

Il semblerait que tout le monde, à l'Easi Arena, soit sous le charme : le vestiaire, le staff, la direction. Anthony Vanden Borre sait parler aux joueurs, notamment aux jeunes, et a bien sûr une expérience de joueur hors-normes à partager. Toujours est-il que ce rôle de coach mental est probablement l'un des plus étonnants pour un ex-Diable, a fortiori Vanden Borre. 

Tom De Sutter et ses... 12 clubs de padel 

Parfois, une fois les crampons rangés, le football, c'est bel et bien fini. Ca a été la décision de Tom De Sutter, 14 fois Diable Rouge, icône du Cercle de Bruges mais aussi du RSC Anderlecht et du Club de Bruges - un parcours de rival en rival qui ne lui a jamais valu d'inimitié, tant il a toujours su respecter tout le monde au fil de sa carrière.

Intelligent et apprécié, on aurait pu croire que De Sutter allait rester dans le monde du foot ; pas du tout. L'ex-buteur s'est dédié à l'entrepreneuriat dans le monde du padel, LE sport à la mode notamment chez les ex-footballeurs. Il confiait en 2024 à Circus Daily qu'il était copropriétaire de 12 clubs de padel et travaillait à temps plein dans ce domaine. 

Les glaces d'Onur Kaya 

Lui n'est jamais devenu Diable Rouge, même s'il était une figure de notre football sous les maillots de Charleroi et Zulte Waregem. Mais Onur Kaya, en tant que milieu de terrain très créatif qui "sentait" le football, aurait probablement pu faire un bon entraîneur. Il a opté pour quelque chose de très différent.

Ainsi, en 2023, Kaya révélait qu'il s'était lancé... dans les crèmes glacées. Avec un ami, l'ex-Zèbre a ouvert le glacier Flamingo, à Schaerbeek. "Devenir entraîneur, cela n'aurait pas été pour moi. Je l'ai vu dans le monde du football, où beaucoup de choses ont changé", expliquait-il à Sporza

Les explications de Vincent Euvrard divisent : "S'il avait dit ça à l'époque, ça se serait mal passé"

Incroyable mais vrai : Hans Vanaken bientôt en tête d'un classement mondial

Aucun verdict sur la réforme avant...le printemps ? Voici pourquoi la Pro League est coincée par le temps

Ses débuts pour le Standard, plus de... 20 ans plus tard : Lucas Pirard donne une leçon de persévérance

Voici pourquoi les prochaines semaines s'annoncent cruciales pour Martin Delavallée

Le Club de Bruges doit-il anticiper ? Stuttgart pousse pour attirer un Diable Rouge en Bundesliga

Il va falloir s'y habituer : on tient le tout premier joueur à faire ses débuts en pro né dans les années 2010

Les Francs Borains calent contre les RSCA Futures, match de la peur pour le RWDM : les résumés de D1B

Énormes tensions entre La Gantoise et le Club de Bruges : "Ça finit forcément par exploser"

Bounida, Godts et Mokio en feu : les Belges offrent un récital à l'Ajax en Coupe

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 17/12: Tielemans

Son coach voudrait le garder à tout prix : un Diable Rouge serait proche de prolonger

Alexander Blessin, l'ancien coach de l'Union, visé par de graves accusations en Italie

Les caisses de la Fédération belge pourraient bien être remplies : la FIFA présente les primes du Mondial 2026

"Ma femme, mes enfants et mes petits-enfants en ont souffert" : les révélations de Hugo Broos

Encore un entraîneur sur la sellette en Pro League : voici pourquoi la décision tarde

Eden Hazard va bientôt rejouer au football pour la bonne cause

Le prochain enfant de Sclessin à quitter le Standard ? "Je serai très heureux s'il y a un transfert, mais..."

"Lorsque vous avez une telle opportunité..." : Mehdi Bayat raconte l'arrivée de Marouane Fellaini à Charleroi

Cinq pistes pour succéder à Rik De Mil au Sporting Charleroi

Un ancien Diable Rouge sur la short-list d'un club de Pro League qui s'est récemment séparé de son entraîneur

Romelu Lukaku, le meilleur attaquant belge de tous les temps ? Une vieille connaissance du buteur est claire

"Sans lui, je partais" : Matthieu Epolo à cœur ouvert sur son ange gardien au Standard

Un club de Pro League en pole position pour signer un jeune talent des RSCA Futures

Pourquoi la CAN peut avoir une grande influence sur l'avenir des Diables Rouges

Énorme coup dur pour Mario Stroeykens juste avant le début de la CAN 2025...

L'ancien Anderlechtois Fabio Silva déjà proche d'un départ de Dortmund dès cet hiver ?

Soirée historique pour le football belge : un nouveau record battu

Une grande première depuis près de 40 ans : Anderlecht va avoir les oreilles qui sifflent ce week-end

Noah Sadiki proche de faire pencher la balance ? Un ancien d'Anderlecht ouvre la porte au Congo

La potentielle participation de la RDC au Mondial 2026 en danger ? Le Nigéria saisit la FIFA

"Pas d'ADN, pas de plan de jeu" : Laurent Ciman y va fort sur 'son' Standard

Une petite bombe avant le match de dimanche : La Gantoise en justice contre le Club de Bruges ?

Une Assemblée générale de tous les dangers ? La réunion attendue de tous pour l'avenir du championnat

Loin des yeux, près du cœur : l'avis tranché de Laurent Ciman sur la nouvelle génération des Diables Rouges

Des mois qu'il l'attendait : le retour qui ravit Vincent Kompany

