Le Club de Bruges doit-il anticiper ? Stuttgart pousse pour attirer un Diable Rouge en Bundesliga

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Romeo Vermant intéresse le VfB Stuttgart, qui aimerait attirer l'attaquant du Club de Bruges en Allemagne dès le mois de janvier.

Romeo Vermant se fait remarquer en Europe. Plusieurs clubs s’intéressent à lui et le VfB Stuttgart serait prêt à passer à l’action pour recruter l’attaquant du Club de Bruges.

D’après Sky Sports Allemagne, Stuttgart veut renforcer son attaque et s’intéresse de très près à Vermant. Des premiers contacts auraient eu lieu avec le Club de Bruges.

Pas titulaire indiscutable au Club de Bruges

Vermant ne serait pas contre un départ en Allemagne. À 21 ans, l’attaquant n’est pas un titulaire indiscutable au Club et doit souvent laisser sa place à Nicolo Tresoldi.

Vermant est né en Allemagne, car son père, Sven, a joué plusieurs saisons à Schalke 04. Le Belge n’a toutefois pas la nationalité allemande. Un transfert dans ce pays aurait donc une valeur symbolique.

Quel prix pour Romeo Vermant ?



Sous contrat avec le Club de Bruges jusqu’en 2028, Vermant est évalué à huit millions d’euros par le site Transfermarkt. Mais Stuttgart devra probablement payer davantage pour recruter le jeune Diable Rouge.