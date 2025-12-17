Anderlecht entre dans la course pour un joueur... à 10 millions d'euros !

Anderlecht entre dans la course pour un joueur... à 10 millions d'euros !


Intéressé par le recrutement d'un nouvel attaquant de pointe, le Sporting d'Anderlecht cible Younes Ebnoutalib, co-meilleur buteur de 2. Bundesliga. Le prix demandé par son club, Elversberg, constitue toutefois un obstacle.

Olivier Renard n’est pas pleinement convaincu par le poste d’attaquant de pointe à Anderlecht, actuellement occupé par Luis Vazquez, Mihajlo Cvetkovic et Adriano Bertaccini.

L’Argentin ne convainc pas, tandis que le Serbe est encore jeune. L’ancien joueur du RFC Liège et de Saint-Trond, pour sa part, est davantage considéré comme un second attaquant. Le RSCA pourrait donc recruter un nouvel avant-centre lors du mercato hivernal.

Anderlecht sur la piste de Younes Ebnoutalib, attaquant à 10 millions d’euros

Selon Sky Sports Germany, Olivier Renard et Anderlecht se seraient positionnés pour Younes Ebnoutalib, attaquant allemand de 22 ans auteur de 11 buts en 16 rencontres de 2. Bundesliga avec le SV Elversberg.

Sous contrat jusqu’en 2028, Younes Ebnoutalib attire déjà l’intérêt de plusieurs clubs, dont Villarreal, le Betis Séville et le Celtic Glasgow, mais surtout de l’Eintracht Francfort, qui tient la corde et poursuit ses démarches.

Aucun accord définitif n’a encore été trouvé, les négociations se poursuivent avec les différents clubs intéressés. Le principal obstacle reste le prix demandé par Elversberg, proche de 10 millions d’euros, alors que Transfermarkt estime le joueur à seulement six millions. Cette demande refroidit quelque peu les prétendants, qui restent néanmoins en lice.

