Une grande première depuis près de 40 ans : Anderlecht va avoir les oreilles qui sifflent ce week-end

Anderlecht se rendra à l'Antwerp dimanche. L'ambiance s'annonce électrique au Bosuil, qui sera sold out.

Après un début de saison bien morose, passé en fond de classement, l'Antwerp retrouve tout son mordant. L'équipe reste sur trois victoires de rang contre le Club de Bruges, Genk et La Gantoise. De quoi se retrouver...à un petit point du top 6.

Contre Genk, le Great Old a enfin pu inaugurer sa nouvelle tribune 2. 20 000 personnes ont pris place au Bosuil et ont fait du bruit pour porter les joueurs vers une victoire 3-0.

L'un des publics les plus chauds de Belgique

Mais le stade n'était pas comble pour autant : l'Antwerp n'avait obtenu l'autorisation d'ouvrir la tribune 2 qu'à la dernière minute, ce qui explique que les billets pour la tribune 4 n'ont été mis en vente que plus tard.

Le club et les supporters ont eu plus de temps pour s'organiser en vue de la rencontre de dimanche contre Anderlecht. Le résultat est à la hauteur des espérances : le stade est sold out. Les 21 000 tickets ont été écoulés.

Uitverkochte Bosuil tegen RSC Anderlecht! 🙌🔥



Ben jij er bij voor onze kerstwedstrijd tegen Zulte Waregem? 🎄

➡️ https://t.co/hngkJo8U7T pic.twitter.com/QbzVXf5PIi



— Royal Antwerp FC (@official_rafc) December 17, 2025

Une telle affluence n'avait plus été enregistrée au Bosuil depuis la saison 1987-1988, rapporte Het Nieuwsblad. Et encore, lorsque les travaux seront totalement terminés, la capacité totale sera portée à 24 500 spectateurs. L'ambiance était déjà électrique avec trois tribunes...